不只地瓜！澎恰恰深夜直播賣水果 白髮疲憊模樣再掀熱議

69歲資深藝人澎恰恰2020年宣布破產，並負債達2.4億元，近年除了主持工作外，也發展食品副業、拍攝網路影片，積極還債。先前他被網友發現直播賣農產品，後來證實經常台北、廈門兩地奔波，如今他直播賣水果到深夜，再度掀起網友熱議。

日前有網友在社群發文，並附上一段澎恰恰直播推銷水果的畫面，只見澎恰恰頂著灰白髮型，身穿白上衣搭配深色外套，認真地向線上觀眾介紹眼前的水果，不少觀眾也熱情留言互動，甚至表達購買意願。不過，原PO的發文時間為凌晨，代表澎恰恰的直播也持續到深夜，不禁引起原PO驚嘆，「這麼晚還在直播賣水果」。

貼文曝光後，許多網友紛紛加入討論，「他認真工作賺錢，我覺得真的值得給他鼓勵。祝福他像馬國畢（弼）那樣，早日還完債務」、「真的很厲害…要錄超級夜總會還要去中國賣東西」、「他都直播到很晚」、「要還債呀…光想到債務應該睡不著」、「他看起來好累喔」。

至於澎恰恰直播到深夜，過去有知情人士透露，其實澎恰恰並非整天都在直播，而是一天2場，「一次直播2小時，白天、晚上各1場」，且直播銷售的物品會隨季節改變，過去出現過地瓜、柚子等農作物，有時還會邀請圈內好友許效舜、康康邊聊天邊寫書法賣畫；但面對長時間日曬、蟲咬、與網友互動，仍有粉絲擔憂他的體力無法負荷。

康康（左圖左）、許效舜（右圖）都飛廈門力挺澎恰恰。（圖／抖音 澎恰恰）

