不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。
衛福部樂生醫院曾在官網發布紅斑性狼瘡的衛教資訊，院內漢生病防治科主任葉倩妤表示，紅斑性狼瘡亦稱思樂醫或蝴蝶病，是一種慢性自體免疫疾病；原本身體免疫系統是保護外來的侵入物質，但紅斑性狼瘡患者的血液中卻含有過量的特殊抗體，導致免疫系統發生異常，反過來攻擊人體的正常組織，若沒有長期追蹤進行治療，最終將導致器官衰竭而死，因此又被外界稱為不死癌症。
葉倩妤指出，紅斑性狼瘡好發於20至40歲女性，但每個人症狀都不太一樣，包括胃口不佳、倦怠、畏寒、發燒、口腔黏膜潰瘍等，較為明顯的症狀是臉部、脖子與手臂出現有如蝴蝶的紅斑，同時因為器官遭受攻擊，因此容易發生關節病變或血液系統異常與心血管疾病，死亡率高於常人2.6倍。
葉倩妤表示，紅斑性狼瘡現階段雖無法根治，但使用免疫調節劑可有效控制病情，平日適當補充鈣質，抽菸者需要戒菸，同時保持良好作息與欲動習慣，增強免疫系統。
★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363
更多中時新聞網報導
范冰冰東京影展搶鏡 導演讚范爺回歸
NBA》雷霆、馬刺開季4連勝 約基奇連3場大三元
李興文怒斥詐騙集團利用善良
其他人也在看
坣娜驚傳病逝？八年飽受紅斑性狼瘡之苦 皮膚像火燒一樣痛
影歌雙棲的「美聲歌后」坣娜（原名唐娜），以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲紅極一時，近年淡出演藝圈後，與企業家老公薛智偉共同投入「猶台文化交流協會（JTCA）」推廣文化與公益。然而，罹患紅斑性狼瘡多年的她，仍以堅定與樂觀的態度，面對身心考驗。坣娜曾透露，病情最嚴重時長達八年，「皮膚像被火燒一樣痛」，甚至因免疫系統問題導致長期低燒。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
才暫停免疫治療！陳文茜尖叫驚醒「無法挪動身體、右側痙攣」
資深媒體人陳文茜去年底診斷出黑色素癌後，在醫院展開一連串治療，積極對抗病魔的她，不定時會在社群分享療程進度，昨(28日)深夜發文透露身體遭病魔入侵的痛苦，導致在自己的尖叫聲中驚醒。中時新聞網 ・ 20 小時前
坣娜傳逝世昔曝「紅斑性狼瘡」纏8年！嘆：像「火燒身」
娛樂中心／徐詩詠報導過去影歌雙棲、被外界譽為「美聲歌后」的坣娜，曾唱紅《奢求》、《自由》等代表作。近期鮮少公開露面的她，選擇和企業家老公薛智偉，努力營運猶台文化交流協會 (JTCA) ，如今卻傳出逝世消息。坣娜過去曾提到自己飽受病痛纏身長達8年，當時她呼籲現代人應減少情緒，自己也以積極樂觀的心態面對人生，強調「好好活著」。民視 ・ 14 小時前
坣娜病逝！生前受「紅斑性狼瘡」所苦 醫嘆：恐引爆全身器官衰竭
台灣女歌手女歌手坣娜（本名蔡宜樺）驚傳於10月16日離世，享年59歲，疑因紅斑性狼瘡舊疾復發。醫師姜冠宇表示，紅斑性狼瘡是一個全身性的自體免疫疾病，也就是預告著它容易全身器官衰竭的結局。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
范姜彥豐發聲明「粿粿婚內出軌王子」 泣訴「我的家庭破碎了」
藝人范姜彥豐今（29）日在社群媒體上發佈震撼聲明，直指妻子粿粿婚內出軌圈內好友王子，並痛陳「我的家庭破碎了」，引發網友熱議。范姜彥豐在文末哽咽表示心碎，同時宣布將尋求法律途徑追究責任，這起娛樂圈婚姻風波瞬間成為焦點。鏡報 ・ 20 小時前
二寶出生「老公對大女兒態度變了」 蔡允潔後悔生兩胎：好像做錯決定
藝人蔡允潔在今年7月生下兒子，為2歲多的大女兒添了一個手足，然而因為老公個性太不貼心，讓她忍不住懷疑「好像做錯決定」。她上節目《單身行不行》透露，自從兒子出生之後，老公對待女兒的態度就變得不太一樣，「我覺得現在滿後悔的。」姊妹淘 ・ 1 天前
黃仁勳兒形容幫老爸工作「有時辛苦」 籲務必學AI
（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）黃仁勳是AI界能見度最高的人物之一，曾在台北開酒吧的兒子黃勝斌近年開始幫老爸工作，今天受訪時談到成長過程，指亞洲孩子都有壓力，投入輝達後，有時覺得辛苦有時輕鬆。他並建議年輕人，務必學會運用AI。中央社 ・ 1 小時前
坣娜最後身影曝光 斷聯3個月好友揭遺憾無常
美聲天后坣娜傳出因紅斑性狼瘡舊疾復發，不幸在10月16日病逝，享年59歲，她已經長達5個月沒有更新社群，6月發文談到「人生是一趟單程票，不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事，也不要去做害人害己的行為。」是她最後的公開發文。坣娜的好友田定豐也在社群不捨發聲，透露已經有兩三個月沒有聯繫了，「我整個人自由時報 ・ 13 小時前
小心腎功能！「這飲品」是粒線體殺手 名醫警告：4行為導致壞掉
腎臟科醫生洪永祥說，你可能聽過「粒線體」，其實它藏在你身體每一個細胞裡，每天都在影響你的健康與活力，是生命的「發電廠」。當粒線體健康時，腎臟的每個細胞就能穩定運作。但一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。有一種飲料喝了可成會導致粒線體壞掉，進而導致腎臟出問題，那就是含糖飲料。鏡報 ・ 1 小時前
愛到卡慘死...醫美女總監愛上叼菸惡男 「見一幕」潑油燒死他判14年
台中市李姓男子開車撞死矽品公司陳姓工程師，肇事後態度輕浮，叼著菸在一旁冷眼旁觀；其同居女友謝女曾任醫美總監，在李男撞死工程師案偵查期間，謝女目睹李男帶著一名賴姓女子返回住處，雙方爭執，謝女朝李身上潑汽油，燒死李男，國民法官判謝女14年徒刑，今（28）日二審，法官認為謝女視他人生命如草芥，手段冷酷兇殘，仍判14年徒刑。太報 ・ 1 天前
金銀價格漲幅強勁 市場出現供不應求
英國最大的黃金精煉廠，隱身在倫敦近郊一座倉庫裡，美國CNN允諾，不會透露工廠的確切位置，才獲准入內拍攝。地緣政治經濟不確定 黃金價格屢創新高全球地緣政治情勢緊繃及經濟不確定性，讓資金湧向黃金避險，國際台視新聞網 ・ 19 小時前
坣娜驚傳「胰臟癌」病逝 12月15日舉辦告別式
知名歌手坣娜於16日因病辭世，享年59歲，消息一出震驚演藝圈及粉絲。她長年飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡之苦，如今傳出最新消息，知情人士透露坣娜是因胰臟癌辭世。中時新聞網 ・ 11 小時前
男子疑吃「大嫂豆腐」惹禍 羅東警火速查緝虐人影像曝光
記者張正量／宜蘭報導 宜蘭縣三十一歲余姓男子與友人李姓男子相約至民宿聚會，席間氣氛原…中華日報 ・ 14 小時前
上班注意！國道1號北向車輛故障回堵9公里 仍在排除中
今（30）日上午6時20分許，國道1號北向44.2K桃園路段，發生一起車輛故障事件，一輛大客車疑似因為故障占用外線，造成該路段大壅塞，回堵約9公里，目前正由工程車排除中。中天新聞網 ・ 1 小時前
淡海輕軌駕駛多度遭雷射筆照射 嫌犯坦承犯案遭法辦
今（2025）年9到10月間行駛的淡海輕軌列車，駕駛室3度被光線突然干擾，影響行車安全。警方調查鎖定1名蔡姓男子涉嫌用雷射筆照射，他也坦承犯案，被依公共危險罪嫌移送，但員警從他的租屋處更搜出毒品，與他的同住女友再涉犯毒品罪嫌。公視新聞網 ・ 13 小時前
製作人證實坣娜死訊！悲慟喊：很不捨
華語歌壇知名女歌手坣娜（原名唐娜）今（29日）傳出已於10月16日病逝，享年59歲，消息震驚了演藝圈及廣大歌迷，製作人張曼芸在得知噩耗後表示，雖然有心理準備，但仍感到非常不捨。中天新聞網 ・ 13 小時前
59歲坣娜被爆「離開了」！友人悲曝「剛做1事確認」2人最後互動曝
娛樂中心／曾郁雅報導美聲天后坣娜唱紅熱門歌曲〈奢求〉、〈自由〉，氣質外貌、堅強實力獲得不少歌迷喜愛，沒想到坣娜卻突傳出疑似舊疾紅斑性狼瘡復發病逝，享年59歲的震撼情況，另外界都不敢相信天后驟逝，對此就有曾經合作過的音樂人好友田定豐表示不敢相信，更透露他剛剛「還做1事」想確認真相，萬分悲慟的情緒也渲染全場。民視 ・ 14 小時前
BTS RM寫下新紀錄！登APEC成為「K-pop第一人」全英文演說
韓國人氣團體BTS隊長RM 29日在APEC企業領袖高峰會發表演說，成為K-POP史上首位登上APEC舞台的歌手。RM在約10分鐘的演講中，以「文化創意產業與韓流軟實力」為題，將K-pop比喻成韓式拌飯，強調其融合多元文化形成創新音樂的特質。同時，BTS其他成員近期也有許多動向，包含田柾國拍攝新廣告、V出席時裝週、J-hope巡演即將推出電影，以及JIN將在仁川演出。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
59歲坣娜傳病逝後粉專突發文 友曝每年固定行程卻等不到她
【緯來新聞網】坣娜驚傳過世、享年59歲，陸續不少人出面回憶老友，就在眾人都聯繫不上她之際，其私人臉書緯來新聞網 ・ 13 小時前
桃園八德巷弄銅板美食！經典紅茶配粉漿蛋餅，銅板價享受真材實料的在地早晨
在桃園八德的巷弄裡，有一間不起眼的小店，隱身在鄰宅之中的「 玟葶早餐屋」，沒有過多的裝潢就是在車庫擺上廚房設備，每天僅營業四小時的早餐店，販售的是粉漿蛋餅系列，其他也有吐司、蔥抓餅…等，銅板價格很適合上班前簡單享用，也可以電話預訂，當我還在睡夢中時，老闆娘早已開始備料，將純粹的米漿與麵粉以黃金比例調和，醞釀出那份獨有的Q彈底蘊。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 8 小時前