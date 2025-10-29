不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症

59歲的歌后坣娜29日傳出因紅斑性狼瘡，已於本月16日病逝。（圖／中時資料照）

以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。

衛福部樂生醫院曾在官網發布紅斑性狼瘡的衛教資訊，院內漢生病防治科主任葉倩妤表示，紅斑性狼瘡亦稱思樂醫或蝴蝶病，是一種慢性自體免疫疾病；原本身體免疫系統是保護外來的侵入物質，但紅斑性狼瘡患者的血液中卻含有過量的特殊抗體，導致免疫系統發生異常，反過來攻擊人體的正常組織，若沒有長期追蹤進行治療，最終將導致器官衰竭而死，因此又被外界稱為不死癌症。

葉倩妤指出，紅斑性狼瘡好發於20至40歲女性，但每個人症狀都不太一樣，包括胃口不佳、倦怠、畏寒、發燒、口腔黏膜潰瘍等，較為明顯的症狀是臉部、脖子與手臂出現有如蝴蝶的紅斑，同時因為器官遭受攻擊，因此容易發生關節病變或血液系統異常與心血管疾病，死亡率高於常人2.6倍。

葉倩妤表示，紅斑性狼瘡現階段雖無法根治，但使用免疫調節劑可有效控制病情，平日適當補充鈣質，抽菸者需要戒菸，同時保持良好作息與欲動習慣，增強免疫系統。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

