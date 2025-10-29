生活中心／綜合報導

歌手坣娜因"紅斑性狼瘡"復發病逝，演藝圈不少人也飽受這項疾病所苦，包括有"最美周芷若"之稱的港星周海媚、知名歌手LadyGaga，以及美國小天后賽琳娜，紅斑性狼瘡，是一種慢性全身性的自體免疫疾病，好發於20歲～40歲女性，因患病原因不明、也無法治癒，素有"不死癌症"之名。

歌手坣娜歌曲"奢望"：「誰會歡笑誰會悲傷，我都不在乎。」

棠娜磁性嗓音、歌迷追憶，傳她因為"紅斑性狼瘡"復發病逝，震撼演藝圈，也有不少藝人飽受這項疾病所苦。

不只坣娜！港星周海媚也因罹患紅斑性狼瘡病逝

歌手坣娜長年受紅斑性狼瘡所苦。（圖／民視新聞）

已逝藝人周海媚：「今天是張無忌捨我而去，是他負我不是我負他。」

過去有"最美周芷若"之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡在2023年病逝，而藝人山豬則在2024年因感冒引發肺炎而離世，他生前則長期患有紅斑性狼瘡，國外演藝圈同樣案例不少。

音樂流行天后LadyGaga（2017）：「真的很痛苦，但這個傷也是解放。」

歌手LadyGaga曾坦承有紅斑性狼瘡的家族病史，更傳出因症狀發作呼吸困難，不得不取消個人演唱會，美國小天后賽琳娜更因症狀復發腎臟受損，靠好友捐腎才保住一命。紅斑性狼瘡，是一種慢性全身性的自體免疫疾病，好發於20歲～40歲女性，患者的鼻樑、臉頰會出現紅斑，像是狼的雙頰因而得名，一般病徵，包括胃口不佳、倦怠、輕微發燒、肌肉酸痛、消瘦，或是口腔潰瘍。

美國小天后賽琳娜更因症狀復發腎臟受損，靠好友捐腎才保住一命。（圖／民視新聞）

北市聯醫中興院區醫師姜冠宇：「其實就是自己所產生出來的抗體，全身性的攻擊所有身體的軟組織，包含說關節還有肋膜，以及說我們所有的器官。」

輔大醫院風濕免疫科主治醫師蔡万濠：「比較嚴重的狀況，就會有影響我們的臟器，例如會有一些肋膜積水，心包膜積水，然後再嚴重一點的時候，會影響到我們腎臟，就是我們講的狼瘡腎炎，或者是中樞神經的影響，會導致病人可能會昏迷的狀況，或是嚴重的癲癇。」

紅斑性狼瘡素有"不死癌症"之名，患病原因不明，現階段雖無法根治，但醫師提醒，早期診斷、早期治療相當重要，定期門診追蹤，還是同樣能擁有正常生活。

