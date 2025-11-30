不只城市遭俄無人機轟炸 美媒：烏克蘭前線也正輸掉無人機戰爭

俄軍落在摩爾多瓦的無人機， 11月26日在摩爾多瓦外交部門口擺放展示，召見俄國大使進行抗議。路透社



烏克蘭正在面對美國川普政府緊迫的壓力，要與俄羅斯簽署和平停戰條款。華府很大的聲音是認為，烏克蘭正在輸掉這場戰爭，早點「投降」還能爭取到比較好的條件。《華爾街日報》報導指出，烏克蘭不只是城市與基礎建設遭到俄國長程無人機的狂轟濫炸，在戰線正面也正在從無人機戰爭敗退，獲得中國物力支援的俄國已經佔據上風。

2022年爆發的俄烏全面戰爭，將被視為21世紀最重要的一場戰爭，因為戰場首次實踐了全新形式的無人機戰爭型態。外界目前印象深刻的是幾乎每天都在轟炸烏克蘭城市、航程數百公里的較大型「見證者」（Shahed）自殺式無人機，但是俄國也在中短程的無人機應用方面，已經反超烏克蘭。

這些無人機包括攜帶3公斤彈頭、以時速80到110公里可以飛行40公里的「柳葉刀三型」（Lancet-3）；攜帶10公斤反戰車地雷作為彈頭、可以飛行60公里的「閃電二型」（Molniya-2）無人機；以及更為大型、可以做為偵查以及訊號中繼的「非洲菊」（Gerbera）無人機。

這些中小型無人機在烏克蘭前線的效果，就是造成一條寬達數十公里的「殺戮無人帶」，烏克蘭軍在距離前線的這條地帶無法進行大規模兵力調動，無法正常運補彈藥物資。任何在道路或原野上移動的單兵、汽車、裝甲車，隨時都會被遊蕩在天上的無人機盯上摧毀。目前的狀況已經嚴重到，烏克蘭運補部隊的死傷已經超過第一線士兵的死傷狀況。

華府智庫戰爭研究所（ISW）的分析師巴羅斯（George Barros）說：「俄軍的學習能力在中程打擊方面已經超越了烏克蘭。他們正在前線40到70公里處攔截物資。以前要達到這種效果，你需要派人駕駛戰機。」

跨越盧比孔

俄軍在這場快要進行四年的戰爭中，大多數時間在無人機應用上都落後烏克蘭。烏克蘭有效使用廉價、小型的的無人機，彌補軍力上的劣勢，成功讓俄軍難以前進。

但是在今年春季俄國對烏克蘭攻佔的庫斯克州開始展開大規模反攻時，情況完全逆轉。俄軍召集最有經驗、最精銳的無人機部隊操作員，成立一個稱為「盧比孔」（Rubicon）的無人機部隊。這個部隊專注獵殺烏克蘭的無人機操作員以及後勤補給線，他們使用原本烏克蘭擅長操作的第一人稱視角無人機（FPV），利用不受電磁干擾的光纖，以像是閃電二型這樣的無人機，對烏克蘭在庫斯克造成毀滅性打擊，最終使烏軍在今年4月敗走撤出庫斯克。

盧比孔是羅馬名將凱撒當年舉兵反叛攻打羅馬共和政府時，所跨越的河流，俄國人取這個名字頗有破釜沉舟的意涵，也的確達到了效果。

現在，西方與烏克蘭軍事觀察家都指出，盧比孔部隊正在把庫斯克的成功經驗全面複製到對烏克蘭的各個戰線。到今年秋季，俄軍在前線的無人機戰術與操作能力已經完全逆轉，全面領先烏克蘭。這是比烏克蘭今年在東部頓巴斯地區丟失的領土，更為嚴重的問題。

10架無人機對1名烏克蘭士兵

就在頓巴斯地區頓內茨克的重鎮波克羅夫斯克，俄軍的無人機優勢已經一覽無遺。駐守波克羅夫斯克這座要塞都市的烏克蘭守軍表示，現在該地區俄軍的無人機已是烏克蘭守軍的十倍。

這些無人機炸爛了烏克蘭的補給線，烏克蘭守軍必須趁夜用人力揹負補給物資與彈藥，走完通往前線的最後10公里路才能送達補給。但俄軍目前對所有車輛的獵殺範圍已經延長到40公里，烏軍很難用一樣的方式，用人背負補給物資走完40公里。

俄國能在短時間建造出如此龐大的無人機機隊，最大的功臣就是中國。烏克蘭軍官表示，他們有技術、有能力產製同樣用光纖操作的無人機，用同樣的戰術反制俄軍無人機部隊。問題在於，中國可以向俄國提供巨量的光纖，歐美卻沒有多大的產能可言。這名軍官說：「不幸的是，在這方面中國是遠比美國和歐洲加起來更強大的朋友。」

