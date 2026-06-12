不只塑膠袋！營養師點名1廚具恐吃下塑膠微粒 建議立即更換

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營養師提醒，建議不要使用塑膠製砧板。（示意圖，取自Pexels）

塑膠砧板因價格便宜、取得方便，成為許多家庭常見的廚房用品。不過，營養師許恬維提醒，每次在塑膠砧板上切菜，都可能釋放大量塑膠微粒，甚至可能高達百萬顆，長期累積恐增加健康風險，建議民眾盡量改用木製等其他材質的砧板，降低暴露機會。

塑膠砧板這麼可怕嗎？

許恬維指出，塑膠微粒可能隨著食物進入人體，透過血液循環分布到不同器官，與身體發炎、肥胖、中風及神經退化等健康問題有關。她透露，自己已經改回使用木製砧板，希望減少日常接觸塑膠微粒的機會。

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她認為，現代生活難以完全避開塑膠製品，但可從生活習慣開始調整，例如避免使用塑膠容器加熱食物、不用塑膠袋盛裝熱食、減少飲用瓶裝水，或改用不鏽鋼或陶瓷材質的水壺。

哪些用品也該留意？

除了塑膠砧板之外，許恬維也提醒，不沾鍋含有PFAS（全氟及多氟烷基物質），這類物質因不易分解且容易累積在環境與生物體內，被稱為「永遠的化學品」，建議可改用鑄鐵鍋、不鏽鋼鍋或陶瓷鍋。

另外，具有防水、防油、防污功能的衣物、鞋子、包包及地毯等產品，也可能含有PFAS塗層，應盡量減少使用。她也指出，聚酯纖維、尼龍等合成纖維在穿著及清洗過程中都可能釋放微塑膠，因此可優先選擇天然纖維材質。

營養師建議，平時可透過減少毒素接觸，適量攝取益生菌、青花椰苗、青花菜、海帶、薑黃及芭樂等食物，搭配均衡飲食與高纖攝取，作為日常健康管理的一環。

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