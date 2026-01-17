不只墾丁崩盤！作家曝「國旅3慘況」 一堆遊客只看不買：掀在地窮遊潮

生活中心／黃韻璇報導

近年來國旅衰退，墾丁從高峰一年800萬人次，下滑到進行200萬人次保衛戰。（圖／資料照）

台灣人喜歡出國玩，即便是短期旅遊許多人的首選經常是日本、韓國，而非國旅，近年來國旅面臨衰退問題，其中引發熱議的就是「國旅住宿價格高昂」經常讓人望之卻步，其中最常引發討論的就是墾丁。近日作家漂浪島嶼就提到其實衰退的不只墾丁，包含宜花東等多個縣市旅遊人次都衰退，經濟能力好的選擇出國，反之則掀起看看不買，自煮自住的在地窮遊風。國旅面臨人次下滑、住房率下滑、消費力減退等3大問題。

粉專「漂浪島嶼」發文指出，墾丁旅遊下滑，從高峰一年800萬人次，下滑到進行200萬人次保衛戰，成為全國關注焦點，甚至歸咎墾丁消費高、國旅不如出國、自己搞慘自己。但他直言，全台旅遊衰退不是墾丁一地，連風景勝地的花蓮地區，這幾年也是嚴重滑落，從高峰一年1200多萬人次，腰斬到600多萬人次，並且持續下滑中。

廣告 廣告

「漂浪島嶼」表示，許多旅遊地區，食宿費被嫌貴，但是諷刺是有些昂貴的VILLA飯店、景觀民宿、知名餐廳，高端客源依舊存在，住房用餐一樣排滿，垮的反而是平價民宿與小店。以宜花東住宿為例，其實有大量房價約在1000至3000元的民宿，近年面對大眾經濟不景氣，消費力減退，許多甚至拼上交通便利一日遊，根本不過夜，住房率嚴重下滑。

許多夜市面臨買氣下降的危機。（圖／資料照）

「漂浪島嶼」提到，更慘是旅遊人次下降，遊客不來是大問題，但是就算遊客多，不買又是更大問題。彰化鹿港旅遊人次一年高達1700萬，但是近年當地業者感受，人沒有少但是消費力減退，甚至很多走走看看，伴手禮也不帶。

就連台灣各地的特色夜市都受到衝擊，「漂浪島嶼」表示，過去各縣市拼命成立夜市，台南還拼出大大武花大武花的夜市繞口令，但是到現今一地夜市關閉，其他夜市也是感受買氣消退的壓力，不只台南的夜市，包含高雄六合、花蓮東大門、台中逢甲等夜市，都面臨買氣下降的危機。

「漂浪島嶼」直言，觀光下滑不只人次還有買氣，國旅不如出國，對於一些經濟不錯的遊客選擇多國，一年多次；但是對於許多困於經濟的民眾，物價房價成重擔出去玩都是壓力，如今「看看不買，自煮自住的在地窮遊，已經開始興起」。

更多三立新聞網報導

台美關稅拍板15%不疊加！最新「網路投票」結果驚人

媽媽躲起來騙她「女童找嘸人崩潰暈倒亡」？舅舅怒揭真相：根本沒躲起來

台灣關稅15％！談判這內容「韓國人嚇瘋」 韓媒：恐直接影響韓國半導體

學測考生急喊「救救英文」！蔡英文1句20萬人暖爆：1次考試不會決定人生

