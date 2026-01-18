不只墾丁…敲響國旅喪鐘！小琉球「1原因」登島數腰斬

記者簡榮良／屏東報導

委屈敲響喪鐘！墾丁國旅雪崩式下滑，旅遊人次跌近200萬大關保衛戰，繼統一度假村宣布停業之後，墾丁福容大飯店近期也公告，要整修暫停營業，引發地方議論，是不是要「止血」？然而，不只墾丁，避暑聖地小琉球也疲軟，根據島上3個風景區門票數統計，整體比去年下滑，尤其6、7月最為明顯，主因是颱風導致船班停航多達20天，登島數直接腰斬。

根據島上3個風景區門票數統計，整體比去年下滑，尤其6、7月最為明顯，因颱風導致船班停航就多達20天，登島數直接腰斬。（圖／資料照）

理想很豐滿，現實很骨感！繼墾丁統一度假村宣布停業之後，知名墾丁福容大飯店也在官網宣布，主建築已在去年11月底暫停營運，近期將進行大規模整修，有業者自嘲，「現在不是殺雞取卵，是連雞都快餓死了」。無獨有偶，小琉球也疲軟，島上3個由鄉公所統計的風景區門票數出爐，比去年略微下滑，主因是暑假受到颱風影響，光船班停駛就多達20天，「一延再延變成乾脆取消」是大多數人的心境。

墾丁福容大飯店在官網宣布，主建築已在去年11月底暫停營運，近期將進行大規模整修。（圖／翻攝自墾丁福容官網）

根據《自由時報》報導，鄉公所公布3個風景區門票統計，去年全年共25.5萬多人，2024年27.8萬人，下滑約8.3%，7月更是大減，不到2萬張門票，跟2024年7月相比近乎腰斬；不過，10月後開始出現遞延效應，尤其9、10月中秋、國慶及教師節一連3個連假助攻，單月達3萬人入園，比去年同期增加6000多人。

大鵬灣國家風景區管理處指出，小琉球觀光發展不在衝刺人潮，而是放在負責任旅遊和低碳島以及文化走讀方向，希望讓小琉球的歷史與文化能成為觀光的底蘊，配合得天獨厚的環境及海龜、陸蟹生態，利用新的觀光動能再造與人潮有別的觀光亮點，至於島上重點的沙瑪基露營區現正與處內研商以更貼合地方民意及生態的園區作為未來走向。

