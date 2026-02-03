不只夏天才會脫水 專家解析秋冬「隱性脫水」與電解質補充重要性

日本Fine Japan株式會社佐佐木信綱社長

多數人對「脫水」的印象，仍停留在夏季高溫或大量流汗的情境，但東京理科大學教授柳田信也指出，體內水分不足其實並不分季節。即使沒有明顯流汗，人體每天仍會透過皮膚與呼吸道持續流失水分，這種無法直接感受到的水分流失，被稱為「不感蒸泄」。

柳田教授說明，秋冬氣溫下降、環境相對乾燥，大氣中的水蒸氣壓降低，反而會使肺部水分流失量增加。從物理特性來看，水分會由濃度較高的地方移動至濃度較低的環境，因此在低溫、乾燥的季節，人體更容易處於水分逐漸流失的狀態，但多數人因為不覺得炎熱，也不會主動補水，導致「隱性脫水」在不知不覺中發生。

他進一步指出，秋冬常見的感冒、發燒或感染狀況，往往伴隨體內水分與電解質消耗速度加快，在生理層面上與夏季中暑時的脫水狀態具有相似性，只是因為發生在非高溫環境，更容易被忽略補充的重要性。

除了季節因素，年齡也是影響水分狀態的重要關鍵。柳田教授提醒，隨著年紀增長，人體儲存水分的能力會逐漸下降，加上神經感受功能改變，對口渴的感覺變得不敏銳，即使沒有明顯口渴感，體內也可能已出現水分與電解質不足的情形，因此年長族群更需要主動留意日常補充。

日本麻醉學會指導醫師、同時也是《守護生命的水分補給》一書作者的谷口英喜醫師指出，當水分不足合併電解質失衡時，身體可能出現多種變化，包括口腔與鼻腔乾燥、黏膜與皮膚乾澀、眼睛不適，以及容易疲憊、注意力下降、情緒低落等情況，腸道蠕動也可能因此變慢。

谷口醫師說明，體內水分不足時，血液濃度可能上升、流動性變差，長期下來與心血管健康狀態之間存在關聯。尤其在冬季，低溫本就容易使血管收縮，若再加上體液狀態不佳，當進出溫差較大的環境時，心血管系統所承受的負擔也可能隨之增加。

針對日常補水方式，谷口醫師也提醒，水分在體內的吸收與利用，需要電解質共同維持平衡。若僅補充白開水而未留意電解質狀態，未必能有效改善體內狀況。因此，他建議不要等到口渴才補充，而是建立規律補水與留意電解質攝取的生活習慣。

至於坊間有人會自行調配鹽水補充電解質，谷口醫師則不建議這樣的方式。他指出，電解質並非只有鈉一種，還包括鉀、鎂等多種礦物質，自行調配時比例容易失衡，反而可能造成鈉攝取過量，對血壓調節與心血管健康並非理想狀態，特別是年長者或本身已有相關風險者，更應謹慎。

隨著日本對日常型水分與電解質補充觀念逐漸普及，相關產品也從運動族群延伸至一般上班族與中高齡族群。其中，日本年銷量突破百萬盒的 Fine Japan 元氣水快充電解質粉系列，近期正式引進台灣市場，提供更便利的日常補充方式。

不過，專家與業者同時提醒，消費者在選購海外品牌食品時，仍應確認產品是否為合法輸入，並具備完整中文標示與代理商授權。透過合法銷售管道選購，才能確保產品來源與食用安全，避免因來源不明而增加健康風險。