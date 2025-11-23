不只多巴胺不足！抗氧化與發炎系統失衡是帕金森氏症關鍵

最新醫學研究顯示，帕金森氏症並非僅是多巴胺不足的問題，而是體內「抗氧化力」與「發炎開關」之間的失衡戰爭，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸關係。

帕金森氏症並非僅是多巴胺不足的問題，而是體內「抗氧化力」與「發炎開關」之間的失衡戰爭。（示意圖／Pixabay）

基因醫師張家銘表示，許多帕金森氏症患者即使按時服藥、保持運動，症狀仍持續惡化。「在我的門診裡，我常聽到一種說不出的無力感：『張醫師，我爸明明吃藥很乖，還天天運動，怎麼手抖還是愈來愈明顯？』」大腦真正的戰場是氧化壓力與神經發炎彼此糾纏的長期拉鋸，一旦失衡，就會讓原本能自我修復的大腦慢慢陷入退化。

一篇2025年發表於《Molecular Neurobiology》的研究發現，許多人日常生活中已出現「氧化壓力太高」的身體警訊，如動不多但一直覺得累、晚上睡再多早上還是醒不來、情緒變得低落等。這些症狀並非單純壓力或年齡問題，而是大腦的能量系統—粒線體—已經開始退化，累積出過多自由基，讓身體進入「隱性發炎」狀態。

張家銘醫師提醒，神經發炎的徵兆在生活中早有跡可循，包括腦子昏沉、注意力難以集中、嗅覺減退、腸胃蠕動變慢、睡眠變淺且易作惡夢，以及手微微抖動等。這些可能都是大腦氧化壓力上升、神經元開始受損的信號。

神經發炎的徵兆，包括腦子昏沉、注意力難以集中、嗅覺減退、腸胃蠕動變慢、睡眠變淺且易作惡夢。（圖／Pixabay）

針對這些問題，張家銘醫師指出關鍵在於體內的Nrf2系統。「Nrf2是細胞裡的抗氧化總指揮，它會啟動一連串保護系統，包括HO-1、NQO1、谷胱甘肽這些抗氧化酵素，把多餘的自由基清掉，修復粒線體、讓神經元重新穩定。」然而，這個總指揮平常處於休眠狀態，需要生活中的某些「刺激」才會啟動。

研究證實，日常生活中的一些簡單行為能有效提升Nrf2活性，包括攝取深綠深紫色蔬菜、規律進行有氧運動、保持涼爽環境、穩定睡眠節律，以及偶爾進行間歇式輕斷食等。張家銘醫師強調：「與其吃一堆保健食品，不如從生活節奏和飲食習慣開始改變，因為這些自然刺激對於啟動Nrf2才是最有效也最安全的方式。」

另一方面，「發炎警報器」NLRP3的過度活化也是帕金森氏症惡化的重要因素。NLRP3如同誤觸的警報器，當人們攝取過多油炸、加工食品，或長期睡眠不足、情緒緊繃時，就會被啟動，進而攻擊原本健康的神經細胞。

當人們攝取過多油炸、加工食品，或長期睡眠不足、情緒緊繃時，就會被啟動，進而攻擊原本健康的神經細胞。（示意圖／Pexels）

張家銘醫師解釋，NLRP3與Nrf2是雙向互相抑制的關係：「當Nrf2弱化，NLRP3就會過度活化；而NLRP3的長期活化又會反過來壓制Nrf2，讓大腦陷入惡性循環。」這也解釋了為何有些人在經歷流感、情緒崩潰或手術住院後，會出現動作遲緩、記憶力下降等神經系統變化。

面對帕金森氏症等退化性神經疾病，張家銘醫師呼籲大眾不要認為「這是命」，而是應該從日常生活習慣著手改變。「我們每一天的生活選擇，都在決定身體是啟動『抗氧化防線』還是『發炎爆雷』。這不是單靠藥物能做到的，而是需要我們重新調整生活節奏與飲食觀念。」

