不只夢時代！這裡跨年晚會更特別 多元與曲風與山城特色就在桃源區

記者洪正達／高雄報導

桃源區也有跨年晚會，雖不若夢時代跨年盛大，但給人不一樣的溫馨感。（圖／翻攝畫面）

高雄市桃源區於2025年12月31日晚間在雅你綜合運動場舉辦「2025-2026 桃源光耀跨年晚會」，結合舞台表演、跨年市集與摸彩活動，陪伴民眾一同迎接嶄新的一年。活動自下午開場後陸續展開，現場燈光、音樂與人潮交織，營造出熱鬧溫馨的跨年氛圍，為桃源歲末夜晚留下深刻回憶。

本次跨年晚會邀請多組表演者輪番登台，演出陣容兼具知名藝人與在地音樂能量。其中，知名表演者包括八角塔男聲合唱團、薩皿安、黑旋風、巴大雄及沈文程，以多元曲風陪伴民眾一路迎向倒數時刻，讓跨年夜舞台精彩不間斷。

登台藝人賣力演出，給台下觀眾特別的跨年體驗。（圖／翻攝畫面）

同時，活動也安排在地好聲音登台演出，展現地方音樂培力成果，包含來自「TAKAO 音雄歌唱大賽」八強的林冠尊、謝佳軒，以及該屆冠軍尿布樂團成員陳澤麟，讓在地新秀與專業藝人同台發聲，呈現桃源音樂文化的延續與活力。

舞台演出進行期間，跨年市集同步開放，民眾一邊欣賞表演，一邊逛攤、品嚐美食，讓跨年夜不僅止於倒數時刻，而是一整晚都能自在參與的節慶活動。現場亦分階段舉辦摸彩活動，陸續抽出多項獎品，為晚會增添互動感與驚喜氣氛。

有煙火、有燈光，有好聽的音樂及強大的卡司，雖然遠在山城，仍吸引許多民眾前往。（圖／翻攝畫面）

杜司偉區長表示，值此新年之際，謹代表桃源區公所向所有鄉親致上誠摯祝福，祝福大家新年快樂、平安健康。回顧過去一年，在各族群鄉親、社區與公部門的共同努力下，桃源在部落文化傳承、在地產業推動、防災整備及基礎建設等面向持續穩健前進。展望新的一年，區公所將持續以文化為根、產業為本、安全為先，深化多元文化交流，推動友善且永續的地方發展，並強化防災與基礎建設，守護鄉親生命財產安全，攜手打造更安全、溫暖且充滿希望的桃源。

區長杜司偉表示，展望新的一年推動友善且永續的地方發展，並強化防災與基礎建設，守護鄉親生命財產安全，攜手打造更安全、溫暖且充滿希望的桃源。（圖／翻攝畫面）

隨著全場齊聲倒數迎接新年，桃源區公所表示，未來將持續透過節慶活動串聯文化、觀光與地方特色，讓更多人看見桃源不同時段的風貌，並為地方注入持續向前的能量。

