不只大湖公園！南港「這裡」也有落羽松 陽光灑落像油畫

【記者張綵茜／台北報導】近日落羽松進入轉色期，葉色由翠綠漸轉為金黃、橙褐，為冬日添上一抹溫暖色調。台北市內湖的大湖公園因此吸引不少遊客前來野餐、賞景；若不想在人潮中穿梭，南港的新新公園同樣藏有一片落羽松群植景觀，搭配園區步道與開闊草地，無論散步、賞景或拍照，都別有一番風情。

台北市工務局公園處表示，落羽松為少數會隨季節更迭而變換葉色的針葉樹種，春夏時節新葉萌發，呈現清新翠綠。

公園處提及，隨著秋冬氣溫下降及日照時間縮短，樹體內葉綠素逐步分解，原本被掩蓋的類胡蘿蔔素與花青素逐漸顯現，使葉片轉為金黃、橘紅乃至褐色，最終於冬季落葉並進入休眠狀態，以降低能量消耗並蓄積養分，為來年春季重新萌芽做好準備，展現植物順應環境變化的生理調節機制。

公園處進一步說明，新新公園的交通方面，鄰近捷運昆陽站，可搭乘捷運至昆陽站後步行前往；也可搭乘公車於「陸軍後勤指揮部」站下車，步行即可抵達公園，交通動線便捷；建議多加利用大眾運輸工具，自行開車者請配合周邊停車空間停放，避免影響交通秩序。

