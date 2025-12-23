不只大S離開了！2025年「4星殞落」震驚演藝圈 他年僅41歲

娛樂中心／陳慈鈴報導

2025年剩下不到10天，過去一年之中，發生大大小小的事情。而演藝圈也出現了多起令人心碎的消息，令人哀痛不已。透過本文，帶您回顧2025年演藝圈逝世的4位知名藝人，包括大S（徐熙媛）、方大同、顏正國、坣娜。

【回顧2025年「4星殞落」】

大S（徐熙媛）病逝，享年48歲。（圖／翻攝自微博）

大S（徐熙媛）｜1976年10月6日—2025年2月2日，享年48歲。

大S出道多年，既會唱歌也會演戲、主持。1994年與小S（徐熙娣）以女團ASOS嶄露頭角，經典歌曲〈十分鐘的戀愛〉至今仍是許多人的口袋歌單之一。2001年於《流星花園》中飾演杉菜，紅遍亞洲。一生中有兩段婚姻，第一任丈夫汪小菲，兩人之間剪不斷理還亂，製造出許多話題。第二任丈夫具俊曄，兩人時隔20年再次走在一起，宛如電影般的浪漫情節，被視為愛情的榜樣。

廣告 廣告

無奈好景不常，大S於今年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，這不僅讓S媽黃春梅心情大受影響，就連小S也暫別演藝圈，整理心情。當時消息還登上了《CNN》，稱大S是「華語世界最著名明星之一」，影響力非同凡響。大S最終長眠於金寶山，面臨喪妻之痛的具俊曄，一如既往的深情，時常可以看到他現身墓地陪伴左右。

方大同病逝，享年41歲。（圖／翻攝自微博）

方大同｜1983年7月14日—2025年2月21日，享年41歲。

方大同於2005年出道，一生作品無數，6度被提名金曲獎最佳國語男歌手獎，2017年以《JTW西遊記》封王。14年前因「爆肺」即俗稱的氣胸住院多次，接著2021年生病後便一直努力休養。儘管他身體抱恙仍舊堅持創作，於2024年10月18日推出新專輯《夢想家The Dreamer》，成了他人生中最後的作品，而這件遺作於第36屆金曲獎中，獲得「最佳作曲人獎」的殊榮。

方大同的工作室「賦音樂」透露，紀錄片正在籌備中，並策畫打造「充盈著大同的音樂和藝術氛圍」的展演空間，開幕時間預定於方大同44歲冥誕（2027年7月14日），之後還會推出特別專輯，時間落在2028年。

顏正國癌逝，享年50歲。（圖／資料照）

顏正國｜1974年10月10日—2025年10月7日，享年50歲。

顏正國因電影《好小子》走紅，2015年於《角頭》中飾演阿國，2018年於《角頭2：王者再起》中飾演「頂莊」戰將、勇桑身邊的保鑣、最驍勇善戰的兄弟阿國。今年10月7日因罹患肺腺癌四期，於亞東紀念醫院拔管逝世；11月8日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。

坣娜癌逝，享年59歲。（圖／資料照）

坣娜｜1966年1月12日—2025年10月14日，享年59歲。

坣娜於1986年以「唐娜」發表第一張專輯《告別臨界》，出道近40年，跨足影、視、歌、主持等領域，唱紅〈奢求〉、〈自由〉等歌曲，她柔美又深情的嗓音，撫慰了許多人的心靈。坣娜生前飽受車禍後遺症困擾，2021年更確診肺腺癌四期，體力大受影響，但她仍堅持舉辦「自由演唱會」，完成最後一次的公開演唱。

坣娜於2017年嫁給猶太裔美籍商人薛智偉，兩人致力於台猶文化交流，並一邊投身教育、公益。今年10月14日不敵病魔過世，丈夫於12月14日在猶太社區中心JCC大禮堂為她舉辦追思會，群星也到場送坣娜最後一程。

更多三立新聞網報導

賣張文煙霧彈！進口商「訂單暴增近700筆」原因曝光 二度發聲了

入冬第2波冷氣團要來了！這天轉冷挾水氣凍台 粉專：濕冷感很要命

【一文看懂】顏正國走了！《角頭》4大咖男星接連逝世 他年僅36歲猝逝

回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了

