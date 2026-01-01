不只天命最高票房更高！《尋秦記》港澳上映 打破香港電影史上開片首日紀錄

〔記者許世穎／綜合報導〕經典港劇《尋秦記》時隔25年終於推出電影版《尋秦記》延續傳奇，更難得的集結原班人馬演出，在華人影壇掀起一股強大的回憶殺！首日連同午夜場在內，港澳合共開出1481場次，成為香港電影史上開片首日場次最多的作品，票房不僅創下佳績，更如古天樂所期望，直接打破紀錄！

電影《尋秦記》於港澳首日開片票房大賣1129萬港幣(約台幣4549.87萬)，榮登香港電影史上首日最高開片票房冠軍！尤其目前香港電影電影市場陷入危機時，此片也被各地視為救世作品，女主角宣萱日前就驚呼放映場次比公車排班還密集「太誇張！」而台灣粉絲同樣表示超期待，也不停敲碗希望主角可以來台灣宣傳。《尋秦記》將於1月9日正式在台上映。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

等了25年終於回來！《尋秦記》原班人馬全員到齊

英國首富小公爵出生坐擁半個倫敦 王室也是他租客

黃立成沒在怕！爆慘虧7億遭清算200次 元旦霸氣誓言：今年回來當大哥

2025度過最爛1年 李國超：老天爺帶走一票好朋友

