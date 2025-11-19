不只奶昔大哥！褲褲兔、哆啦A夢最新週邊 吃壽司送小卡、鑰匙圈

生活中心／賴俊佑報導

壽司郎推出《褲褲兔》聯名餐點、週邊。(圖／壽司郎提供）

除了搶奶昔大哥毛毛包，這些週邊也要入手！壽司郎推出4款《褲褲兔》聯名餐點，皆附角色插卡或設計小物，另外消費滿額還能加價購小物包、絨毛卡套夾，全台還有6間主題店；壽司郎推出《哆啦A夢》週邊滿額加價購，連三週每週贈壓克力立牌、圓盤或束口袋，可愛又實用。

壽司郎聯名餐點有附小卡，消費滿額可加價購小物包、絨毛卡套。(圖／壽司郎提供）

壽司郎《褲褲兔》聯名餐點 加價購小物包、絨毛卡套

壽司郎攜手日本超人氣角色《褲褲兔》11月24日至12月26日推出4款聯名餐點，每款皆附贈角色插卡或設計小物；「褲褲兔鮪魚萩餅」搭配「褲褲兔大臉造型插卡」1張，「炙燒羅勒派對3貫組」搭配「褲褲兔全身造型插卡」1張，「粉紅派對拼盤(有生食及炙燒可供選擇)」附贈「褲褲兔盲袋壓克力鑰匙圈」1個，「褲褲兔雙拼派對餐」附贈「褲褲兔洋芋片夾」1個。

廣告 廣告

滿額加價購！11月24日起消費滿500元加價149元，即可入手「褲褲兔小物包」(限量 20,000個)，12月8日起消費滿500元加價250元，就能帶走「褲褲兔絨毛卡套夾」(限量 10,000個)；福利再升級！12月1日起消費滿 800 元+粉專按讚即贈「褲褲兔泡棉貼紙」1份(限量40,000份)，12月15日起消費滿800 元+粉專按讚即贈「褲褲兔磁鐵夾」1個(限量40,000份)，不累贈，數量有限。

全台6間分店打造成期間限定《褲褲兔》主題店，分別為台北中華路店、南港 CITYLINK 店、新北中和環球店、台中黎明市政南店、台中新時代店、高雄義享天地店，只要與主題店內任一《褲褲兔》合照，分享至限時動態並標註@sushiro.tw 及 @opanchu.usagi.hktw，即有機會抽中壽司郎×《褲褲兔》聯名T-shirt。

藏壽司消費滿額加價購圓盤、壓克力立牌。（圖／藏壽司提供)

藏壽司再推《哆啦A夢》圓盤、壓克力立牌

藏壽司攜手哆啦A夢再出擊！11月25日起連三週單筆消費滿 1,200 元，並追蹤藏壽司 IG 、加入LINE 好友並綁定會員，每週能獲得不同限量週邊；11月25日起上架哆啦A夢壓克力立牌，4款造型一次登場，限量13,000 個，想收藏就要快！

12月2日起送哆啦A夢圓盤，共有2款設計，論是哆啦 A 夢手捧藏壽司千層蛋糕或帶著人氣甜點鯛魚燒，都十分可愛，限量14,000 個；12月9日起可兌換哆啦A夢束口袋，總共2款柔軟可愛又實用，限量 14,000個。

更多三立新聞網報導

麥當勞奶昔睽違9年回歸！排隊3小時也要喝 全台僅12門市有賣

2025外送大調查／高中最愛「外送美食」曝 多多綠、鍋燒意麵上榜

2025外送大調查／「這高中」最愛叫外送！ 段考週訂單暴衝2成

火鍋餃熱銷TOP5「第一名是蛋餃1.5倍」！超商微波火鍋、冬被銷量翻倍

