不只奶油熊！超萌娃娃吊飾入手沒？臘腸狗盲盒、吐舌小狗、泰國限定睡衣Miffy

【看見泰國 VisionThai】泰國娃娃吊飾熱潮正夯！除了果乾、鼻通、藥膏外，這些可愛又有創意的吊飾也成為旅人到泰國必買伴手禮之一。不論是泰國咖啡廳推出的超萌「臘腸狗盲盒」、文創品牌 hue.stores 的「吐舌小狗」，每一款都讓人想通通帶回家。以下小編就幫大家整理三款最紅的泰國娃娃吊飾！（延伸看：泰國品牌推薦！香氛、帽子、包包）

泰國娃娃吊飾1：臘腸狗盲盒

泰國咖啡廳BENKOFF CAFÉ推出超可愛「臘腸狗盲盒」（來源：官方社群）

泰國咖啡廳BENKOFF CAFÉ門市也值得造訪（來源：官方社群）

在threads上爆紅的泰國臘腸狗盲盒，是泰國咖啡廳BENKOFF CAFÉ推出的吊飾娃娃，多款造型，每一隻都萌到爆表，一推出就掀起網友們討論，也不少人直接蒐集整套！掛在包包上非常療癒有特色，推薦到泰國的朋友可以咖啡廳喝咖啡抽盲盒！（延伸看：必打卡泰國卡通咖啡廳 每個角落都好萌）

Vision Thai看見泰國小編帶你逛BENKOFF CAFÉ：FB、IG

地點：點我看地圖

泰國娃娃吊飾2：吐舌小狗

泰國文具品牌hue.stores推出的「吐舌小狗」吊飾大受歡迎（來源：官方社群）

hue.stores近期更推出「吐舌貓咪」吊飾（來源：官方社群）

人氣泰國文具品牌hue.stores，擅長設計有趣又實用的小物，從文具、擺飾到生活小物，喜歡文創的朋友絕對要認識！他們推出的「吐舌小狗」吊飾大受歡迎，輕輕晃動粉嫩的舌頭也會跟著擺動非常吸睛療癒，前陣子延續熱潮也推出了「吐舌小貓」，不論是狗派、貓派的朋友都能入手。（延伸看：曼谷文創選品店推薦）

Vision Thai看見泰國小編帶你逛hue.stores：IG

泰國娃娃吊飾3：睡衣Miffy

泰國限定「睡衣Miffy」吊飾（來源：官方社群）

如果是米飛兔的粉絲，絕對不能錯過泰國限定的「睡衣Miffy」吊飾，有帶眼罩、戴睡帽的款式，還有個三款不同色系，除了吊飾還有推出大隻娃娃！而除了米飛兔之外，也有各個知名IP的吊飾娃娃唷，像是大小朋友都喜歡的哆啦A夢、飛天小女警也都有唷！

Vision Thai看見泰國小編帶你逛Codec.Creation：FB、IG

不論是萌度爆表的臘腸狗、療癒吐舌小狗，還是泰國限定睡衣Miffy，這些泰國娃娃吊飾都是到泰國必收紀念小物，讓旅行回憶更加可愛難忘！

