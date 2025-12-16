不只好吃還要好拍！2025聖誕甜點清單太犯規，雪人蛋糕、造型餅乾通通有

（圖／業者提供）

每到歲末，甜點總會成為節慶情緒最直接的出口。今年聖誕，台北烘焙圈火力全開，從萌系造型、經典派對款，到法式高端禮盒，各家名店紛紛端出年度代表作。無論是「神旺普諾麵包坊」話題爆表的「石斑君」、「順成蛋糕」為派對量身打造的聖誕慕斯球，還是「生日盪高俱樂部」視覺與口感並重的雪人蛋糕，以及「法朋」精緻到值得收藏的法式禮盒，都讓人明確感受到：這不只是甜點，而是為節日而生的設計。

聖誕烘焙甜點推薦1.神旺普諾麵包坊

向來以創新麵包聞名的神旺普諾麵包坊，今年聖誕節一口氣推出多達15款聖誕創意烘焙，展現高度的設計與製作功力。視覺焦點「聖誕石斑君」這款最具話題性的造型蛋糕，外觀猶如一隻戴著聖誕帽的石斑魚頭，具有強烈的視覺衝擊性。主體是高雅的鐵觀音茶香慕斯，內餡則包覆著濃郁的巧克力蛋糕，層疊搭配咖啡慕斯、清新的檸檬乳霜以及酸甜的洋梨凍，層次感豐富。外觀選用淺棕色的牛奶巧克力製成鏡面淋醬，精準的調色和自然光澤感使蛋糕更接近原型，竹炭粉點綴石斑頭部特有的黑色斑點更是靈活靈現。

「巧克熊甜筒」結合巧克力麵包與甜筒餅乾，造型童趣可愛；「哈斯聖誕圈」採用天然無添加的理念，以雙色麵團交錯，並以甜菜根蝴蝶結作為裝飾，兼具健康與美觀。

（圖／普諾麵包坊提供）

聖誕烘焙甜點推薦2.順成蛋糕

老字號烘焙名店順成蛋糕今年以「聖誕派對」為主題，推出一系列充滿節慶氛圍的蛋糕、麵包和手工餅乾，從大型蛋糕到精緻小點都充滿節慶氣息。「雪映可可」是一款經典的巧克力主題蛋糕，以濃郁的巧克力淋醬覆蓋，營造出冬日雪花與融雪的意象；「耶誕森林」以鬆軟的海綿蛋糕為基底，內餡搭配清爽的鮮奶油和新鮮水果，口感清新；「聖誕慕斯球」結合慕斯、鮮奶油與蛋糕體。中間鋪滿新鮮的綠色葡萄，並以迷你聖誕樹和聖誕老公公公仔裝飾，兼具美味與視覺效果；聖誕寶盒拿花餅乾，內含聖誕樹、花圈、聖誕小熊等多款繽紛造型擠花餅乾，很適合在派對中分享。

（圖／順成蛋糕提供）

聖誕烘焙甜點推薦3.生日盪高俱樂部

以生日蛋糕聞名的烘焙咖啡廳「生日盪高俱樂部」，在聖誕檔期推出多款聖誕造型蛋糕，主打令人眼睛為之一亮的「小雪人」和「聖誕樹」造型蛋糕，延續品牌追求「濕潤化口性」的特色，蛋糕每層厚度比一般蛋糕增加0.4公分，內餡與蛋糕體的比例採一比一配置，追求平衡且分明的層次感。主體皆為海綿蛋糕，內餡使用法國愛樂薇鮮奶油、新鮮草莓與無籽綠葡萄，搭上草莓季的熱潮，非常適合歲末聚餐慶祝 。

（圖／生日盪高俱樂部提供）

聖誕烘焙甜點推薦4.法朋烘焙甜點坊

素有「甜點界香奈兒」美譽的法朋烘焙甜點坊（Le Ruban Pâtisserie），推出多款精緻法式聖誕甜點。「草莓聖誕杯」將新鮮草莓、草莓凍、香草馬斯卡邦慕斯、手指蛋糕等層層裝進聖誕馬克杯中，口感酸甜，層次豐富；童趣的「聖誕造型餅乾鐵盒」嚴選優質原料，集結了檸檬、巧克力布列塔尼、橙香沙布列、日月潭紅玉紅茶酥餅、雪球、蛋白餅等常溫餅乾，兼具送禮與收藏價值；「莊園巧克力聖誕禮盒」匯集巧克力珍珠糖泡芙、巧克力蝴蝶酥、鹽之花巧克力餅、拇指餅乾等，一次就能品嘗數款巧克力點心；「聖誕馬卡龍禮盒」內含海鹽焦糖肉桂、柚子金萱、玫瑰草莓3款口味馬卡龍。

（圖／法朋提供）

