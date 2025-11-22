不只媽媽愛心粥！遺失滑步車、精品包、現金都找回…網感動：感謝台灣治安

許多民眾都有過不小心將個人物品遺留在捷運車廂的經歷。圖／翻攝自台北捷運官網

一名網友日前搭乘機場捷運時，不小心遺失印有吉伊卡哇圖案、裝著媽媽愛心粥與日本零食的袋子，為此只好發文求助網友，所幸列車返抵桃園站時袋子仍原封不動地在座位上，讓他感動直呼：「太感謝台灣的治安」！貼文曝光後也引發大批網友的經驗分享，從公園滑步車、精品包包到智取店遺留的400元，全都完好無缺留在原地等待失主領取。

一名網友昨日在Threads上PO文表示，他這天搭乘機場捷運時，不慎將袋子留在捷運車廂裡，因此想求助網路的力量，詢問是否有網友正在搭乘前往台北的機捷上發現印有吉伊卡哇圖案的袋子：「裡面有我媽給我的粥，跟沖繩帶回來的餅乾還有一個生甜甜圈」，希望若有好心人看到袋子可以協助交給站務人員。

廣告 廣告

還好該列捷運最後回到桃園站時，袋子仍舊完好無缺地待在原座位上，也讓原PO慶幸直呼：「太感謝台灣的治安，袋子去台北玩了一圈回來啦！我真的痛哭流涕嗚嗚嗚嗚！」

原PO事後分享，最掛念的就是袋子裡2盒由媽媽親自下廚料理的愛心粥，再加上站務人員告知若有找到的含有飲食的遺失物，而食物外觀上沒有有效期限的話，就會按照規定銷毀：「我聽到真的超傷心，直接哭出來，覺得自己怎麼那麼糊塗把媽媽的愛心弄丟了！感謝我媽情緒超穩定、一直安慰我，最後順利找到了還轉1000給我壓驚，哪裡找這種天使家庭！」

PO文曝光後頓時引起熱議，也有不少網友紛紛分享自身經歷：「我之前在麥當勞看到隔壁桌桌上放著被某位客人遺忘的20元，後來那桌連續換了3組用餐客人，但20元始終還在桌上，沒人拿走」、「有一次帶著滑步車去公園遛小孩，2天後去公園遛狗發現這台滑步車還孤單的待在公園裡，原來前天我完全忘記帶它回家，當下真的覺得住台灣真好」、「我上次MJ包遺忘在捷運上，還好有善心人士可以幫我交給捷運警察，整個爆好心」、「前幾天在西門等公車剛好放椅子上就上車，才發現不見，就從台北車站下車用拼命的跑回原地，結果還在！」

事實上，這已不是第一次有網友分享在台灣遇過類似上述「拾金不昧」的經驗，也有網友昨日在Threads上分享，他這天來到蝦皮智取店，準備透過現場機器取貨時，發現機器上竟有一張紙條寫著「08:15 400未拿」的文字，並夾著紙鈔400元，但仍未被失主領取。原PO見狀也笑道：「台灣真的很奇怪，掛在機車上的鹽酥雞、安全帽都會被偷，但是鈔票明目張膽的放在這，就是沒人拿走！」

就有網友解惑表示，不管是智取店或是大部分店家，其實都裝有監視器：「為了400被告侵占，而且上面都有監視器，證據擺在那邊，但鹹酥雞不一樣，搞不好是狗咬走了，沒證據能怎樣」、「大腦快速Run一圈，400塊、一堆監視器，判定：不值得」、「首先這邊有監視器，錢拿走直接竊盜罪，然後你說偷鹹酥雞、安全帽，最多構成『使用竊盜』 （民事責任），根本沒有刑事責任」、「正常人知道拿了會有前科紀錄，甚至要罰更多，不正常才會去偷拿。」



回到原文

更多鏡報報導

男子3天無法排便！醫檢查大驚：菊花裡面有瓷杯 下場超慘

國營鐵飯碗還香嗎？台電員工揭「5大慘況」…拼3年決定登出：真的受夠了

他抱怨買高鐵對號座竟是「行李架」！釣出苦主：買19排列車只有17排