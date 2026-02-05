不只子宮頸癌、菜花！HPV「潛伏期20年」男女一生中感染機率高達8成

記者簡浩正／台北報導

子宮頸癌防治月剛過，雖子宮頸癌幾乎由人類乳突病毒（HPV）持續感染引起，不過醫師提醒潛伏期可達10–20年，臨床上男性因HPV相關問題就診的比例明顯增加，病灶從常見的菜花到影響呼吸道的咽喉病變都有，這說明HPV感染「不分男女」，防治已不再只是婦產科的責任，也是耳鼻喉頭頸外科、胸腔科醫師、甚至每個人都該正視的全民健康課題。

國健署自2018年起採入校園方式提供國中女生公費HPV疫苗接種服務，截至2023年入學之國中女生HPV疫苗完整接種率已達到90%；經參考世界衛生組織(WHO)建議，進一步於2025年9月起擴大HPV疫苗公費接種對象至國中男生，期望透過HPV疫苗接種，降低HPV相關疾病威脅。

廣告 廣告

耳鼻喉科醫師陳志明表示，多數人對HPV的印象仍停留在「子宮頸癌」或「只與性行為相關」，但實際上，HPV是一種會感染皮膚與黏膜的病毒，不分男女，一生中感染的機率高達八成。除了親密接觸外，HPV也可能在社交頻繁、近距離互動的生活場景中增加暴露機會，例如黏膜接觸，甚至是特定情境下的唾液暴露，都可能增加感染風險。

他說，臨床上「許多患者並沒有高風險行為卻依然感染」，顯示HPV已悄悄潛伏在日常生活中，等到發現時往往已經不只是短期困擾。」而在臨床觀察中，男性往往是最容易被忽略的一群，許多男性自認沒有症狀就沒事，但其實承擔著極高的健康風險，可能成為伴侶反覆感染的源頭。臨床研究也顯示，即使感情專一的伴侶，仍有約一半的機率可能互相感染。

醫師建議民眾應接種HPV疫苗，來增進防禦力。(圖／翻攝畫面)

陳志明提醒，除了常被提及的菜花外，HPV也與頭頸癌、口腔癌、口咽癌等癌症息息相關，且有年輕化趨勢。此外，若HPV感染咽喉或呼吸道，也可能造成口腔菜花、咽喉及呼吸道菜花，影響吞嚥、發聲甚至呼吸困難，對生活品質與工作狀態造成長期影響。數據顯示，感染高致癌型HPV者，罹患肺癌的風險可能比一般人高出3至7倍。

因此，陳志明建議民眾應以「投資」角度來看待HPV疫苗，而非事後補救。目前常被討論的9價HPV疫苗，可涵蓋約95%高致癌型別，對男女皆有實質保障。或隨著公費疫苗政策推動，大人也應補足自己的防禦力。

更多三立新聞網報導

凱撒沙拉惹禍？貝里尼宏匯店爆「多人上吐下瀉」急送醫 衛生局採檢中

別鐵齒！2026「這4生肖」需安太歲 他「做錯1事」竟不順一整年

今「立春」回暖「春睏」恐加重！醫：養肝正當時 避免「喝1飲」

厚外套別收！週六迎「入冬第2波寒流」全台低溫跌破6度 何時回溫曝

