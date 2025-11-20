不只學校遭恐嚇！網友揚言鄭麗文家放炸彈、捅死張安樂

即時中心／温芸萱報導

一名網友昨（19）日在社群平台連續發出恐嚇貼文，揚言要炸台大、政大、台科大、北科大、建中、成功高中等20多所學校，更點名要在國民黨主席鄭麗文住家放炸彈，還要捅死中華統一促進黨總裁張安樂。警方目前正調取相關網址資料追查發文者身分，同時也通報警政署與國教署，要求被點名的學校加強戒備，全面提升校園安全警戒。

一名網友昨（19）日下午在社群平台連續張貼多篇恐嚇貼文，揚言要在台大、政大、台科大、北科大、建國中學與成功高中等20多所知名學校放置炸彈。

據了解，不只是是校園遭到威脅，連政治人物也遭放置炸彈恐嚇。該名網友共發布3篇貼文，文字中不僅威脅在雙北多所高中、大專院校放置爆裂物，還聲稱要在國民黨主席鄭麗文的家放置炸彈、捅殺中華統一促進黨總裁張安樂，並揚言要「殺光白藍破狗」。

統促黨總裁張安樂。（圖／民視新聞資料照）

內文寫著「我要將所有舔共爛狗捅光光，把炸彈放在雙北高中、大學、國民黨、民眾黨、統促黨及愛國同心會，要殺光白藍破狗」。 另一篇貼文則寫「我要殺光舔共白藍狗學生，白狼張安樂會被我捅死，國民黨主席鄭麗文住家會被放炸彈」。

警方獲報後立即成立專案小組，台北市刑大也同步通報警政署，再由管制系統通報國教署。由於平台伺服器架設在境外，警方目前正著手調取相關網站資料，釐清帳號來源、發文者身分與可能動機。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

