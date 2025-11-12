不只守護市民 鶯歌警員巧手解救小生命

三峽警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

正值鳳凰颱風侵襲之際，昨(11)日上午10時59分許，三峽分局鶯歌分駐所警員劉呈樟、陳怡珊執行巡邏勤務，接獲民眾報案，指稱鶯歌區國華路一處路旁，一輛機車車頭燈內傳出微弱貓叫聲，疑似有小貓受困其中。

員警迅速趕赴現場，果不其然發現一台機車中斷斷續續發出微弱小貓叫聲，經聯繫車主到場，車主願意配合救援小貓行動，但手邊也無工具可進行車殼拆卸。所幸隔壁便是一家機車維修行，警員陳怡珊連忙向老闆詢問能否提供協助，老闆隨即義不容辭拎著工具過來、小心翼翼拆卸車頭外殼。接著由警員劉呈樟確認查看，發現一隻受驚的小幼貓蜷縮在燈殼內，顯得十分無助，劉員戴上手套細心將小貓抓出並初步檢查，確認小貓並無外傷，且出生應未足3個月，研判為流浪貓，可能是為了躲避風雨鑽入機車內部，卻無法自行脫困。

三峽警分局提供

令人感動的是，現場有熱心民眾主動表示願意收養這隻小貓，員警也叮嚀民眾需向新北動保處申請「認養程序」，新北動保處也回覆，動保處感謝警察的義舉和民眾的善心，後續可以協助施打晶片、絕育及辦理認養程序，讓這隻小小喵星人，幸運在風雨中獲得一個溫暖的家。