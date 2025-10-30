不只宗教統戰還開戀愛巴士！陸委會揭：中國邀台灣年輕人「姻緣配對」

記者陳思妤／台北報導

中國對台文攻武嚇不斷，統戰手法也層出不窮，陸委會副主委沈有忠今（30）日指出，中國往往在宗教交流時放進統戰元素，現在還「擴張產業鏈」，包括推出文旅觀光行程，過程中夾雜宣傳「中國好棒棒」的敘事，甚至在宗教交流過程中，邀請台灣的年輕人去，嘗試進行「姻緣配對」，透過「心靈融合」或是進行人緣上的統戰，這些陸委會都會持續密注。

立法院內政委員會今邀請國安局、外交部、陸委會、法務部等相關單位就「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」進行報告並備質詢。民進黨立委陳俊宇質詢指出，中共滲透我國宗教行之有年，但是民間研究團隊指出去年大概有1萬6千人赴中參與宗教交流活動，其中超過半數在福建省舉行，陸委會也認為隱藏黑數應該遠遠不只這些，近期中共對於宗教統戰做法以及特徵？

沈有忠坦言，確實不斷提醒國人應該要注意宗教統戰，政府的立場是尊重跟鼓勵健康有序的交流。他說，以宗教交流而言，若雙方是針對宗教教義的研析，或者是針對儀軌的交流，基本上都是非常的鼓勵，而且會主動給予協助。

但沈有忠指出，比較遺憾的是，往往中方在交流時就會放進統戰元素，如特別強調所謂「兩岸同屬一中」，把媽祖形容為所謂「中國神」的方式，還有渲染到中國宗教交流就是「回家」，以及兩岸同屬一中、同根同源等輿論跟敘述在宗教交流中不斷出現，彷彿是要進行輿論的洗腦。

沈有忠也提醒，近期還關注到現象是，除了宗教交流，中國甚至開始「擴張產業鏈」，如在重要宗教景點會推出文旅觀光的套裝行程，行程過程中夾雜宣傳「中國好棒棒」或者「紅色產業供應鏈」等敘事。他說，更有趣的是，甚至會在宗教交流過程中，邀請台灣的年輕人去，嘗試進行「姻緣配對」，可能要透過「心靈融合」或是進行人緣上的統戰，這些陸委會都會持續密注。

陳俊宇提到，中國國家宗教事務局上個月公布「宗教教職人員網路行為規範」，聲稱台灣宗教教職人員也要參照規範執行，這是否隱含帶有「長臂管轄」企圖，實際效果是什麼？沈有忠回應，有注意到第2條提到宗教網路行為要接受中國政府跟社會監管，這是非常誇張的事；第9條還提到「不能進行民族分裂」，所以會特別提醒國人，在宗教交流過程中，應該還是要注意人身安全，避免涉入人身的風險。

反制的部分，沈有忠提到，會特別提醒中方，如果濫加利用宗教交流遂行統戰，未來他們到台灣來進行宗教交流，政府也會有相對應的管理跟作為，如來訪行程必須相對單純，團體成員若有涉及台辦、統戰系統，而不是宗教人員，會特別提醒不應該有這樣的情況出現。

