不只官司纏身！爆料一環接一環 韓媒冷評朴娜勑：形象已判死刑

南韓諧星朴娜勑近日再度捲入重大爭議，從先前的職場糾紛一路延燒至私領域，負面消息接連曝光。多家韓媒分析指出，事件已不只是是非對錯問題，而是「形象回不去」的關鍵轉折點，長年累積的親民路線正面臨全面崩解。

朴娜勑曾憑藉《我獨自生活》人氣翻紅，並拿下百想藝術大賞肯定，然而自去年底遭前經紀人指控涉及職場霸凌、非法醫療與費用爭議後，形象便持續下滑。近期更被前經紀人提出新一波爆料，使爭議層級再度升高。韓媒直言，朴娜勑「幾乎沒有喘息空間」，輿論風向已難逆轉。

朴娜勑遭控車內活春宮！經紀人怒揭職場霸凌。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

根據韓媒《Channel A》報導，朴娜勑的前經紀人於2025年12月向首爾地方雇用勞動廳正式申訴，指控在一次行車途中，朴娜勑於車輛後座與一名男性友人出現親密互動，駕駛座的經紀人在車輛行進中被迫目睹全程，感到極度不適。前經紀人表示，當下無法迴避視覺與聽覺刺激，精神壓力巨大，甚至險些釀成交通事故。

韓媒分析認為，該指控已從單純合約或職場糾紛，升高為權力界線與職場倫理問題，也成為壓垮形象的關鍵一擊。相關評論更直指，當公眾形象與道德期待產生巨大落差，即便司法結果尚未出爐，社會觀感已先行定調。面對連環爆料，朴娜勑並未全面否認，而是選擇交由司法處理。朴娜勑先前透過影片發表「最後立場聲明」，強調事件並非私人情感問題，並表示將捍衛名譽到底，隨後全面暫停演藝活動，退出多個固定節目，等同無限期停工。

韓媒分析認為，該指控已從單純合約或職場糾紛，升高為權力界線與職場倫理問題，也成為壓垮形象的關鍵一擊。（圖／翻攝自朴娜勑IG）

據了解，前經紀人已向法院申請假扣押朴娜勑位於梨泰院的不動產，並提出包含職場霸凌、性騷擾、代開處方、費用侵占與特殊傷害等多項指控，朴娜勑則反向控告對方恐嚇未遂與業務侵占。警方透露，目前與朴娜勑相關的案件已累積7起，相關調查仍在進行中。韓媒普遍認為，無論司法結果為何，朴娜勑的演藝生涯已站在重大分水嶺，「形象回不去」等於直接判死的觀感，恐怕不只是輿論形容，而是現實寫照，風暴短期內難以平息。

