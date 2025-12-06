不只宜蘭警車禍重傷！大安警「幫蕭美琴清道」路口撞斷手 蕭美琴說話了

曾姓員警昨晚在路口與小客車撞上。（翻攝畫面）

副總統蕭美琴昨晚（5日）到宜蘭視察，休假的24歲林姓員警臨時被要求到頭城執行號誌控管，卻遭租賃廂型車撞擊，導致林員右腳開放性骨折、臟器外露，所幸送醫後手術成功。無獨有偶，另一名昨晚替蕭美琴開道的北市大安交通分隊55歲曾姓員警，也與自小客車發生碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。

大安分局說明，蕭美琴車隊昨晚回台北途中，曾員負責副總統特種勤務路況查報，騎在車隊最前方清道，晚間7點02分行經建國南路與瑞安街244巷口時，與一輛從迴轉道駛出的車輛發生碰撞，曾員右手骨折、四肢擦挫傷被緊急送醫。

分局幹部第一時間前往關心慰問，曾員目前已請假休養中，肇事責任仍待警方釐清。安分局呼籲駕駛人行經無號誌路口應確實停止、查看有無來車，並禮讓幹道車先行，以避免事故發生，分局將持續加強教育同仁駕車安全，提醒同仁執行勤務安全為重。

對於2名執勤員警受傷，蕭美琴表示，2人狀況她都有了解，希望大家為2人集氣，祝福他們能平安康復。至於員警排班狀況，則交由當地警方向外界說明。

