不只宜蘭警車禍！相隔1小時...台北警察「幫蕭美琴清道」撞斷手 影片曝光
副總統蕭美琴5日到宜蘭縣視察，發生宜蘭縣礁溪分局24歲林姓員警在執行「安平特勤」維安勤務被撞，林重傷仍在加護病房搶救；豈料，5日晚間19時許，台北市大安分局交通分隊曾姓警員（55歲）也是執行「安平特勤」，在蕭美琴車隊行經前幫清道，與迴轉道駛出的自小客車發生碰撞，曾警右手骨折、四肢擦挫傷，人在醫院休養。
大安警分局說明，交通分隊曾姓員警是副分隊長，5日19時2分擔服「安平」特種勤務，在蕭美琴車隊抵達前查報路況，行經建國南路與瑞安街244巷口，與迴轉道駛出的自小客發生碰撞。
曾警的右手骨折及四肢擦挫傷，大安警分局幹部第一時間前往關心、慰問同仁，後續將協助同仁休養、請假事宜。
大安警分局呼籲駕駛人行經無號誌路口應確實停止、查看有無來車，並禮讓幹道車先行，以避免事故發生，警方也持續加強教育同仁駕車安全，並提醒同仁執行勤務安全為重。
大安警分局員警發生車禍更早1小時，宜蘭縣礁溪分局24歲林姓員警也在執行蕭美琴「安平特勤」維安勤務，在宜蘭頭城鎮交管時，遭一輛廂型客車撞擊，人重傷。蕭美琴本人6日表示，希望大家集氣，平安康復。
