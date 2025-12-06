不只宜蘭警重傷！北市交警為蕭美琴清道車禍斷手

警用機車留下車禍擦撞的刮痕。（圖／東森新聞）





副總統蕭美琴，昨（5日）前往宜蘭視察，當地一名員警在執行交管時，遭廂型車撞上，沒多久蕭美琴車隊北返，行經北市大安區時，又有一名交通分隊副分隊長在車隊前方執行「清道」勤務，不慎和轉彎轎車發生碰撞，導致右手骨折。針對這起車禍，總統府發言人受訪時回應「安全第一」。

轎車轉彎到一半，員警騎車直行，卻來不及閃，雙方發生碰撞，一旁交管的員警見狀，立刻高舉指揮棒示意，原來，後方就是副總統蕭美琴的車隊，而發生車禍的員警，當時就是負責在車隊前方清道，查報路況。

附近店家：「我那天聽到很長的剎車聲，後來就聽到碰撞聲，當然就好奇出去看，我只看到一些前導車過去。」

轎車和警用機車，車身都留下車禍擦撞的刮痕，案發在5號晚上，當天副總統蕭美琴到宜蘭視察，才有一名當地林姓員警在頭城執行交管時，遭廂型車撞擊，導致重傷，結果車隊北返後，又有執勤員警發生車禍，兩案只隔了38分鐘。

當時副總統蕭美琴的車隊從宜蘭北返之後，行經北市大安區時，由於這裡是迴轉道，並沒有員警進行交管，因此在車隊前方，負責清道的小隊長和轉彎車輛發生碰撞。

受傷的員警是大安分局，交通分隊副分隊長，今年55歲，從警約30幾年，車禍導致他的右手骨折，四肢擦挫傷，分局幹部第一時間前往關心慰問，後續也協助請假休養。

總統府發言人郭雅慧：「我們當然知道，在第一線的維安是很辛苦的，那希望安全第一。」

針對國家元首出入的維安配置，從就職典禮當天畫面來看，在座車前方，會有前導警車和前導機車，如果是總統賴清德，總共有5輛安全防護警備車，副總統蕭美琴則是四輛，後面都會有警車和機車殿後，北市這起車禍意外，初判是轉彎車沒有禮讓直行車，不過肇責還有待後續釐清。

