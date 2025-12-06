不只宜蘭警！38分鐘後北市警幫清道撞斷手 蕭美琴：為他們集氣

副總統蕭美琴昨日到宜蘭，在回程當中發生了兩起的交通事故，也影響到了負責交管的警察。對此，副總統蕭美琴今受訪則表示不捨，希望大家為2名員警集氣能夠平安康復。

副總統蕭美琴今受訪。（圖/中天新聞）

蕭美琴昨天（5日）訪問宜蘭，但年僅24歲的林姓員警遭1輛廂型車撞擊，重傷送醫，經緊急救治後情況穩定，已轉至台北榮民總醫院不料，蕭美琴回到台北，38分鐘後，北市警大安交通分隊55歲曾姓警員，在建國南路與瑞安街244巷口幫清道時，遭到迴轉的自小客車撞上，手部骨折被送醫，目前治療後狀況穩定

員警執行特勤時撞上自小客車，導致右手骨折。（圖/資料照）

對此，蕭美琴今天（6日）受訪時表示，有員警執勤期間發生事故，感到難過跟不捨，與此同時在台北也有員警在執勤時受傷，現在還在醫院治療中，「這兩位員警我們都希望大家為他們集氣，希望他們能夠平安康復」。

總統府發言郭雅慧也回應，維安其實非常辛苦，希望能夠安全第一。昨天傍晚發生了這樣的令人遺憾的不幸狀況。第一時間在宜蘭的政委陳金德，還有包括委員陳正宇都趕到了醫院去關心傷者，同時也慰問家屬，表達政府和總統對於傷者傷勢的關心。後續也轉送到北醫。自己剛剛確認的訊息是，經過三個小時的搶救之後，恢復了穩定的生命狀況，那是不幸中的大幸，總統府後續也會持續表示關心，給予協助。至於台北部分，郭雅惠也表示，第一線的維安很辛苦，希望安全第一。

