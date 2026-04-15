不只害頻尿！醫揭「1類飲料」超傷身：精子跑不動 增加腎結石風險

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記者鄭玉如／台北報導

熬夜常喝能量飲料提神，過量恐致頻尿、感染與腎結石，還可能影響精蟲品質與受孕。（示意圖／PIXABAY）

不少人熬夜加班時，習慣以能量飲料提神，但若過量攝取，恐影響泌尿與生殖系統健康。泌尿科醫師江佩璋指出，能量飲料往往含有超量咖啡因、爆表高糖分，及隱藏版刺激物「瓜拿納」，容易引發頻尿、急尿，若水分補充不足，高濃度尿液會增加泌尿道感染與腎結石風險，甚至使男性精蟲濃度與活動力下降。

江佩璋在臉書列出能量飲料三大危險成分，為了達到提神效果，能量飲料通常含有「超量咖啡因」，一罐動輒80至160mg的咖啡因，不僅刺激大腦，更會刺激膀胱平滑肌，降低尿意閾值。

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還有「爆表高糖分」，有些品牌一罐含糖量高達40克，超過每日建議攝取量，高糖加上尿液濃縮，容易滋生細菌；最後是「隱藏版刺激物」，添加的「瓜拿納」是超高濃縮的天然咖啡因，搭配牛磺酸複合作用，進一步加重細胞的氧化壓力。

江佩璋提到，若經常大量飲用能量飲料，恐引發強烈的利尿與刺激作用，造成頻尿、急尿、夜尿。水分一旦補充不足，高濃度尿液會大幅增加泌尿道感染與腎結石風險。

再者是傷害男性精蟲，研究證實，規律飲用會導致睪丸組織氧化損傷，使精蟲濃度與活動力顯著下降。女性則是受孕卡關，過量咖啡因與糖分會干擾荷爾蒙，導致卵巢儲備下降、排卵異常，增加孕期風險。

江佩璋建議，健康成人一週以1罐（約250mL）為限，且當天應避免再喝咖啡或茶，飲用後應加倍補水，抵消利尿效應，避免尿液過度濃縮，假若是備孕中男女、膀胱過動症患者、反覆泌尿道感染或腎結石、腎臟病友，應避免飲用能量飲料。

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