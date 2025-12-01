不只寶萊塢！印度泰盧固動作片吸睛 中國電影AI革新

圖／達志影像美聯社

印度泰盧固影業（Tollywood）憑藉壯闊的史詩鉅作和高能動作場面，近年成功跨越國界，成為繼寶萊塢後席捲世界的影視產業重鎮。而在亞洲另一端的中國大陸，則透過人工智慧推動電影產業的效率革命，從前期籌備到後期製作全面加速，加上青島東方影都等超大型基地提供堅實的硬體支撐，結合毛孔級別掃描等頂尖技術，展示了當地電影產業在技術創新上的雄心。

壯闊的神話史詩與充滿想像力的動作場面在銀幕上展開，每個瞬間都充滿張力與視覺震撼。這種宏大敘事和創意十足的動作畫面，正是印度南方泰盧固電影（Tollywood）特有的風格。近年來，這類影視作品逐步獲得國內外觀眾關注，開拓出屬於自己的舞台。

廣告 廣告

美聯社記者 薩利克：「寶萊塢的歌舞片和動作片長期以來都是印度最受國際歡迎的影視作品，但這種格局正在快速改變，而推動這項變革的，是一個席捲全球的平行影業，泰盧固影業。」

支撐這個產業持續繁榮的，是泰盧固影業位於海得拉巴的龐大製作基地，作為全球最大影城的所在地，這裡每年能產出近三百部電影；而如此龐大的製作量能之所以能維持，正是因為泰盧固語的觀眾，他們以對電影的高度熱情持續支持各類影片上映，使整個影業得以穩健運作並不斷成長。

電影導演 納拉揚：「因為泰盧固語的觀眾熱愛電影，所以無論是《巴霍巴利王》、《普什帕》還是《RRR》，不管是大製作還是小成本，還是寫實、傳記片或奇幻片，觀眾都願意接受，這種特質，只存在於他們身上。」

不過，泰盧固影業之所以能成功跨越國界、登上國際舞台，很大程度上也得益於媒體平台的快速擴張；在新冠疫情期間，串流平台趁勢而起，讓這些地區性電影觸及到了更多觀眾，進一步擴大了影響力。

電影製作人 卡帝基亞：「我們正在著手打造一些規模宏大的作品，大家都非常期待，也衷心希望全球觀眾同樣能夠喜愛並接受它。」

而儘管這些動作大片在全球備受關注，泰盧固影業也依然堅持製作植根於當地文化的影片，這些作品往往會深入探討在地的社會議題、推廣地域文化，透過積極開拓多元題材，使其得以在市場上建立獨特的文化身份。

美聯社記者 薩利克：「與寶萊塢不同，泰盧固電影以高能、甚至有時違反常理的動作場面、神話般的劇情以及宏大的視覺風格著稱，並且成功塑造出獨立於印地語寶萊塢的自身特色。」

隨著泰盧固影業持續在國際舞台上吸引目光，亞洲另一端的中國大陸，也在悄然進行著電影產業的變革。這裡，一場由人工智慧推動的效率革命正在展開，從前期籌備到後期製作，AI已成為隱形的加速器，將創作靈感更快速地轉化為影像作品。

工信部視聽中心主任 鄧貴瑤：「在創意發想和內容生成的初期階段，生成式人工智慧能大幅縮短想像與視覺化之間的距離；而在後期製作中，人工智慧則像一隻看不見的手，可以降低成本並提升效率。」

中國電影集團的專家指出，這項技術革新不僅降低了人力與設備成本，還大幅提升了視覺效果的品質，同時，它也為電影工業帶來了核心價值，將繁瑣的技術流程交由科技接管，從而重新釋放製作資源。

中影集團AI研究院院長 馬平：「電影製作的技術環節如今可以交給AI模型處理，讓創作者能將更多精力專注於創意本身。」

這場由AI帶領的效率革命能夠真正落地，主要也是依賴堅實的硬體基礎支撐。像青島東方影都這類超大型園區，不僅擁有數十座標準攝影棚、溫控水下場地，還配備毛孔級別掃描科技，形成了一個完整的創作生態鏈，不僅為高規格的影視製作提供了保障，也展示了亞洲電影產業在技術與創意上的雄心。

※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。

更多 TVBS 報導

寶萊塢巨星驚傳辭世！達曼德拉享壽89歲 12月新片成遺作

林哲熹恥力全開「化身魯蛇直播主」 手拿透抽跳寶萊塢舞：真的沒想到

張孝全《器子》揚威全球Netflix榜單 一度擊敗任時完主演動作大片

電影課稅100％！川普再闢新戰線 關稅大刀砍向好萊塢

