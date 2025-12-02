不只封殺1.25兆國防預算！藍白離島建設條例逕付二讀 綠：幫中國開大門

記者詹宜庭／台北報導

民進黨團召開「保台都被擋、賣台都通過」記者會。（圖／記者詹宜庭攝影）

總統賴清德提出1.25兆新台幣國防特別預算，行政院會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，今（2日）在程序委員會中排案，卻遭藍白聯手阻擋。對此，民進黨團下午召開「保台灣的都擋、賣台灣的都過」記者會，痛批藍白院會強推「離島建設條例」、「黨產條例」惡法，對於保護台灣的法案卻一擋再擋。

陳培瑜表示，藍白針對所有保護台灣的法案，或是預算都一擋再擋，對於自己提出的賣台法案就一路衝衝衝，直接逕付二讀，然後過水協商、三讀表決。今天在院會中一系列逕付二讀的法案，最荒謬的就是藍委陳玉珍提的《離島建設條例》修正草案，要在三個離島設立自由貿易示範區，且相關規定全由縣市政府說了算，但費用卻由中央政府買單。這很可能成為中國產地的地區，陳玉珍到底要幫中國開多大的門？把金門拱手賣給中國？

廣告 廣告

陳培瑜指出，行政院版的財劃法修正案依然被冰凍在程序委員會，國民黨已經有委員公開表示支持院版財劃法，但可惜的是，國民黨只願意針對自己的財劃法，要求行政院執行，甚至未來行政院在覆議時，國民黨立委會多刁難行政院團隊。呼籲在野黨不要再擋保護台灣法案，也不要進行賣台法案。

鍾佳濱也質疑，藍白暫緩列案作法不合規章，他們知道杯葛預算有困難，所以才以總統國情報告作為對價，接下來可能會頻頻提出不合理要求，製造拒審預算藉口，民進黨團會密切注意。

更多三立新聞網報導

陳玉珍版「離島條例」逕付二讀！吳思瑤轟：為一國兩制鋪路

中國坦克用金廈大橋進金門？苦苓酸：不必…陳玉珍早說「我們北京中央」

藍強推修國籍法！吳思瑤喊「民進黨絕對強力反制」：民生優先去哪了？

藍強修國籍法！陸委會憂國安情報外洩 陳玉珍竟稱：輕忽中國歧視中配

