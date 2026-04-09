不只小女兒正翻！吊車大王長女「留英深造＋神級顏值」網搶當女婿

娛樂中心／綜合報導

有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重公司董事長胡漢龑，事業版圖穩健，且長年投入公益行動，形象備受肯定。不過，擁有4妻14名子女的他，對家庭生活一向相當低調。近期，其中一名女兒意外登上中古車買賣網紅頻道「阿慈車庫」現身賣車，畫面曝光後迅速掀起討論。不少網友見到她的外型與氣質後大為驚艷，甚至笑稱「想報名當女婿」。此外，胡漢龑長女胡閩玹同樣備受關注，不僅外型出眾，還擁有英國留學背景，專注於影像創作領域。她曾參與創作歌手黃玠瑋與金曲歌王吳青峰合作單曲的MV拍攝，也替好友9m88操刀音樂影像，展現不俗實力。

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不只小女兒正翻！吊車大王長女「留英深造＋神級顏值」網搶當女婿條件曝光了

近日胡漢龑的其中1位女兒正臉照首度公開，讓不少網友戀愛。（圖／翻攝自IG ＠huboss888、Youtube頻道《阿慈車庫-Dream garage》）





胡閩玹1990年生於新竹，畢業於中國文化大學大眾傳播學系後，前往英國倫敦藝術大學攻讀碩士，對攝影與導演工作抱有高度熱情。她平時也會透過社群平台分享個人創作與生活點滴，包括美食、穿搭、閱讀及料理等，整體風格相當低調。在影像創作方面，胡閩玹曾為創作歌手黃玠瑋與金曲歌王吳青峰合作的單曲〈再也不見〉操刀MV拍攝，當時黃玠瑋也曾在社群發文，盛讚其影像畫面細膩、每一幕都極具美感。此外，她也曾替好友9m88拍攝歌曲〈Leftlovers 廚餘戀人〉MV。作品曝光後，胡漢龑也曾在臉書粉專發文分享，提到這是女兒為朋友拍攝的作品，並邀請親友支持、按讚轉發，展現對女兒創作的力挺。





不只小女兒正翻！吊車大王長女「留英深造＋神級顏值」網搶當女婿條件曝光了

胡閩玹1990年生於新竹，畢業於中國文化大學大眾傳播學系後，前往英國倫敦藝術大學攻讀碩士，對攝影與導演工作抱有高度熱情。（圖／翻攝自IG）

除了外型亮眼引發討論外，也有不少網友開玩笑表示想成為「竹北吊車大王」的女婿。不過，究竟需要具備什麼條件，才能跨進這個家門？胡漢龑過去接受《中時新聞網》專訪時曾親自回應。他表示，對於未來女婿的外貌、長相甚至經濟條件，其實都不設限，「只要對我女兒好，我就會對他更好」，態度相當開明。至於外界好奇是否會因身分背景而產生壓力，他則笑說「他們絕對不會有壓力」，並分享現任女婿不僅做事認真，能把公司經營得井然有序，也擅長帶領團隊，甚至會親自上場操作吊車，表現獲得肯定。談到女兒婚事，胡漢龑也引用父親胡鵬飛生前常說的一句話：「不是一家人，不進一家門。緣分到了，閃都閃不掉」，展現出他看待子女感情的豁達與溫柔。

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