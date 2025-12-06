不只小紅書！卓揆喊TikTok可能也不能忍 鄭麗文：民進黨要數位戒嚴？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

內政部日前以打擊詐騙為由，封鎖中國「小紅書」App一年，引發各界討論，行政院長卓榮泰昨（5）日稱，TikTok未來若不改善，也不能容忍了。國民黨主席鄭麗文今天痛批，真正詐欺嚴重的，不去管也管不動，就是意識形態作祟，民進黨政府到底在怕什麼？這樣的心態就是被大家所形容，是不是要進行數位戒嚴？

國民黨主席鄭麗文。（圖／國民黨提供）

鄭麗文表示，卓榮泰的談話充分暴露出威權、反民主的心態，過去民進黨想要推數位中介法，已經引起全網暴動跟反彈，然後不死心，還要繼續打著國安名號、打著反詐的口號，繼續進行網路言論的相關箝制，如今更是直接要封殺平台，所謂的打詐根本只是幌子。

鄭麗文說，真正詐欺嚴重的不去管也管不動，那其實也不過就是意識形態作祟，挑了小紅書、挑了抖音，大家都看得懂，那其實也是暴露出為什麼民進黨對於台灣的孩子、對於台灣的年輕人這麼沒有信心呢？到底在怕什麼？這樣子的一種心態就是被大家所形容的是不是要進行數位戒嚴？

鄭麗文說，反民主對台灣是不會有好處，難道這就是總統賴清德口中的打掉雜質、洗滌人心的系列做法嗎？想要打壓誰就要打壓誰、想要沒收誰就要沒收誰，台灣難道不是一個法治社會嗎？政府難道不需要依法行政嗎？這中間違法、違憲完全沒有程序正義，再次地暴露出民進黨政府的獨裁的心態。



