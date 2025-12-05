不只小紅書！彰化男抖音遇詐損失60萬 助警逮41歲車手

【記者鮮明／彰化報導】內政部以中國App《小紅書》2年涉入1706件詐騙案，造成財損2億4768萬餘元，將依法封鎖小紅書1年。彰化縣則有1名方姓民眾在抖音（TikTok）遭詐團以投資虛擬貨幣騙走60萬元，對方還要求加碼30萬。方男報案後相約面交，由警方逮捕出面取款的41歲邱姓車手。

警方調查，本案係詐騙集團利用「TikTok」刊登虛擬貨幣假投資內容，誘騙49歲的方姓民眾加入LINE群組，並下載APP操作虛擬貨幣買賣，方誤信「穩賺不賠」，陸續面交60萬元後要求出金不成，對方反而要求再加碼投資30萬元。

方姓民眾驚覺受騙，向和美警分局報案。警方獲報後將計就計佈署埋伏，待雙方面交時上前盤查，當場逮捕41歲邱姓車手，查扣30萬元及工作手機等相關證物，全案依詐欺、洗錢等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

和美分局呼籲民眾在證券期貨網站中的虛擬通貨平台及交易業務事業，有公布已完成洗錢防制法、遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單，切勿隨意加入非官方的投資平台或交易所，亦不要用TikTok、LINE、微信、Telegram加入陌生網友及群組，若有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

