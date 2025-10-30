不只小S神預言！屈中恆18年前就曾警告王子：在外面偷吃擦乾淨一點
娛樂中心／黃韻璇報導
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，過往兩人的一言一行也被挖出，有網友發現，屈中恆曾在節目中警告王子「在外面偷吃擦乾淨點」。
范姜彥豐29日在社群上傳影片，控訴妻子粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），引起外界譁然。隨著風波延燒，網友也挖出許多「神預言」。2007年王子剛從《模范棒棒堂》出道時，曾和團員一起上《國光幫幫忙》節目，當時年僅18歲的王子看起來相當靦腆。
主持人屈中恆表示女兒的偶像是王子，孫鵬開玩笑問屈中恆「有沒有什麼要交代的？如果真的在一起」，屈中恆也幽默回覆「最好在外面偷吃擦乾淨一點」，如今18年過去意外成為「神預言」，片段被挖出後網友紛紛驚呼「很多節目神暗示，現在回過頭來都好精彩」、「網友真的各種神通廣大，一出事什麼影片都可以找出來了」、「無心的一句話往往都會成真」、「太狠了吧這都挖的出來」。
不只屈中恆神預言，網友也挖出過去范姜彥豐、粿粿上小S節目《小姐不熙娣》的片段，節目中小S好奇問：「所以你們彼此都很信任對方？」粿粿當時笑著回答：「蠻相信的。」小S再追問：「是不是覺得這輩子都結婚了，不可能有出軌這種事發生在你身上？」粿粿也毫不猶豫地回：「好像是欸。」不料如今成了最大的反諷。
更多三立新聞網報導
被爆當粿粿小王！王子再爆「代言黑歷史」 廠商忍7年怒嗆：沒職業道德
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
粿粿出軌美國行露餡！范姜彥豐控「友人幫隱瞞」 王子節目中曾1句自爆
其他人也在看
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前
大陸突買美豆18萬噸 旅美教授揭北京真正殺傷力
美中第5輪經貿磋商為30日登場的川習會達成「正面框架」，美國財長班森特預告中國大陸將恢復大量採購美國大豆多年。對此，旅美教授翁履中直言，這場「買豆」行動只是更大棋局中的一部分，「川普要面子，中國大陸給得起，但北京要的是裡子，包含時間、技術與產業升級的空間」，引發討論。中時新聞網 ・ 45 分鐘前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 15 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 19 小時前
搞定輝達！他斷言蔣萬安黃袍加身連任穩
[NOWnews今日新聞]台北市長蔣萬安昨（29）日宣布輝達落腳T17、T18，下周將和新光人壽解約，引社會高度關注。對此，前立委蔡正元昨也斷言，搞定輝達，蔣萬安高枕無憂、黃袍加身，只有一個人能打敗蔣...今日新聞NOWNEWS ・ 47 分鐘前
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖消失 台8線通了
「快！機具人員全部撤離。」昨中午11時30分許，花蓮太魯閣燕子口堰塞湖壩體經連日降挖後潰決，水勢加大一倍，在「轟隆隆」土...聯合新聞網 ・ 2 小時前
粿粿婚內出軌王子！晏柔中同行美國遭疑「早知情」 范姜彥豐親回應
范姜彥豐在貼文中點名粿粿與王子，控訴兩人假借朋友名義互動，甚至還有第三者協助隱瞞，讓他被矇在鼓裡。他指出，粿粿自今年3至4月與王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人一同赴美旅遊回國後，行為變得異常，經常與同一群人外出，甚至逐漸不再告知行蹤，讓夫妻...CTWANT ・ 51 分鐘前
阿弟當兵照曝光！ ENERGY粉激動喊：這一定要存下來
最近藝人「閃兵事件」像踩地雷一樣一顆顆爆開，男團ENERGY也因為成員涉及閃兵爭議正接受檢方調查。有網友在社群上分享一張阿弟（蕭景鴻）當兵時的照片，讓粉絲激動到不行，留言狂喊「這一定要存下來！」照片中他穿著整套阿兵哥服裝、拿著帽子露出平頭，臉上稚氣未脫，不少人驚呼：「真的有去當兵！」鏡週刊Mirror Media ・ 57 分鐘前
獨家／邱澤寵妻放閃 扛最帥奶爸被讚「神隊友」
邱澤升格當爸爸後簡直判若兩人，儘管面對媒體仍然話不多，但談起兩個多月的兒子會露出幸福洋溢的甜笑，比熱戀還甜蜜，她也被許瑋甯讚是「神隊友」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
川習會上午登場 反中民眾釜山現場示威
美國總統川普（Donald Trump）及中國國家主席習近平今天（30日）上午將在南韓釜山進行會談，傳聞可能是會面場所的金海國際機場鄰近道路一早就出現反中民眾示威，大喊「習近平out」等語。這次峰會是2019年後美中兩國領導人首次會面。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 29 分鐘前
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
電競》睽違10年晉級《英雄聯盟》世界賽八強 中信飛牡蠣CFO將對戰韓國KT爭四強門票
好想贏韓國！中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，簡稱 CFO）於《英雄聯盟》世緯來體育台 ・ 1 天前
范姜彥豐開撕！粿粿驚爆偷吃王子邱勝翊 網友「24字神預言」曝光
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿婚變延燒多時，男方今（29）日拋出震撼彈，指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），表示自己看到兩人出軌鐵證時，人生第一次感受到撕心裂肺的痛，「我心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主的顫抖著。」事實上，過去早已有網友認為粿粿與王子關係不尋常，沒想到如今卻一語成讖成了預言家。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
MLB／「10月英雄」助道奇18局獲勝 克雷恩回憶：手抬不起來
道奇隊牛棚投手克雷恩（Will Klein）昨天在世界大賽G3熱投72球，助道奇在18局大戰以6：5險勝藍鳥隊。他受訪時提到自己如何支撐下去，並稱讚隊友大谷翔平是怪物。 道奇牛棚大將維西亞（Al...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
胡瓜、陳亞蘭「黑臉變包青天」太狂！神祕短片一週飆破31萬次觀看
日前社群網路上一支僅10秒、標題為「真假包青天」的神祕短片引起爆炸性討論！影片中兩位氣勢磅礴的包青天同時登場，短短一週內即在各大社群平台衝出驚人的 31萬觀看人次，引發網友瘋狂猜測：「華視要重拍經典名劇《包青天》了嗎？」今（29日）答案揭曉，這支極具話題性的短片，原來是全新旗艦綜藝《週末最強大》的首波宣傳。而片中那兩位包青天，正是由綜藝天王胡瓜，以及金鐘視帝陳亞蘭刷上黑臉以幽默詼諧方式裝扮，讓網友們又驚又喜。鏡報 ・ 3 小時前
公車爆胎撞上保時捷 車主看到愛車慘狀當場傻眼
台北市內湖區成功路四段日前發生一起公車爆胎事故，一輛民營公車疑因右前輪爆胎導致車輛失控，擦撞路邊停車格內兩輛汽車，其中一輛為保時捷帕拉梅拉，車主事後在社群平台分享愛車受損畫面，無奈表示「心碎的一天」。中天新聞網 ・ 59 分鐘前
MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平
道奇隊在昨天經歷18局大戰才搶下的1勝優勢在今天又吐了回來，藍鳥隊攻破投手大谷翔平，加上道奇牛棚恢復失火日常，道奇隊以2：6輸球，兩隊在世界大賽回到2勝2敗的平局。 昨天才打滿9打席都上壘，大谷...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
59歲坣娜生病要求朋友保密 大咖天后揭她在老公旁邊過世
美聲天后坣娜驚傳在10月16日病逝，享年59歲。她除了深受罹患紅斑性狼瘡所苦，圈內更傳出她罹患癌症的消息，她都低調不願證實。民歌天后鄭怡稍早發聲悼念，透露坣娜對於生病的事情非常低調，「有一個好朋友在最後一年有常去看她，她非常低調，而且要朋友保守秘密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭自由時報 ・ 13 小時前
王子道歉喊無破壞家庭 又認「有越界」網：看不懂
王子道歉喊無破壞家庭 又認「有越界」網：看不懂EBC東森娛樂 ・ 16 小時前