不只小S神預言！屈中恆18年前就曾警告王子：在外面偷吃擦乾淨一點

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，過往兩人的一言一行也被挖出，有網友發現，屈中恆曾在節目中警告王子「在外面偷吃擦乾淨點」。

王子2007年上《國光幫幫忙》節目，當時主持人屈中恆曾開玩笑警告「在外面偷吃擦乾淨一點」。（圖／翻攝自國光幫幫忙YouTube）

范姜彥豐29日在社群上傳影片，控訴妻子粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），引起外界譁然。隨著風波延燒，網友也挖出許多「神預言」。2007年王子剛從《模范棒棒堂》出道時，曾和團員一起上《國光幫幫忙》節目，當時年僅18歲的王子看起來相當靦腆。

主持人屈中恆表示女兒的偶像是王子，孫鵬開玩笑問屈中恆「有沒有什麼要交代的？如果真的在一起」，屈中恆也幽默回覆「最好在外面偷吃擦乾淨一點」，如今18年過去意外成為「神預言」，片段被挖出後網友紛紛驚呼「很多節目神暗示，現在回過頭來都好精彩」、「網友真的各種神通廣大，一出事什麼影片都可以找出來了」、「無心的一句話往往都會成真」、「太狠了吧這都挖的出來」。

不只屈中恆神預言，網友也挖出過去范姜彥豐、粿粿上小S節目《小姐不熙娣》的片段，節目中小S好奇問：「所以你們彼此都很信任對方？」粿粿當時笑著回答：「蠻相信的。」小S再追問：「是不是覺得這輩子都結婚了，不可能有出軌這種事發生在你身上？」粿粿也毫不猶豫地回：「好像是欸。」不料如今成了最大的反諷。

