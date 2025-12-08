不只少年犯！「趙震雄摑掌、踹後輩」 惡劣行徑全曝光

韓國男星趙震雄因爆出年少犯罪，宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自X）





韓國忠武路演員趙震雄（本名：趙元俊）憑藉《Signal信號》、《信徒》被讚為「刑警專業戶」，螢幕形象正面的他，近日被爆出曾性侵、偷車等不法行徑被送進少年院，在6日晚間宣布退出演藝圈來反省，卻沒想到今（8日）爆出其曾對劇團演員施暴。

趙震雄雖然因年少犯罪宣布退出演藝圈，但爭議卻還沒結束，《Dispatch》（D社）再度爆料2名演員及2名經紀人指出趙震雄曾對後輩在酒席這等公共場所拳腳相踢，甚至還摑掌，表示：「問題不只是存在於過去，他現在仍有相同行為。」

另外，還有一名演員受訪談及當時還是新人演員，在電影中擔任小角色，大家聚餐結束去到KTV時候，因為不會唱而婉拒趙震雄讓他唱的歌曲，卻遭到趙震雄拿冰塊扔砸，並怒轟：「前輩叫你唱歌，你敢無視？」

事實上，日前也爆出趙震雄還未成名前，曾多次進出警局，2003年喝酒聚會更毆打了劇團成員，最後以傷害罪被判罰金。而在參演電影《馬粥街殘酷史》後，還曾酒駕被吊銷駕照。

