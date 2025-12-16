不只岩崎茂！矢板明夫警告中國制裁「最致命後果」：台灣應對格外重要

中國政府對岩崎茂實施制裁。圖／翻攝自維基百科

日本航空自衛隊退役空將岩崎茂2025年3月被台灣行政院聘為中華民國行政院政務顧問，成為首位具有自衛隊高層資歷的政務顧問，未料竟被中國外交部以「與台灣獨立勢力結託，干涉中國內政，損害中國主權與領土完整」為由實施制裁，包括禁止入境中國及凍結其在中國境內的資產。對此，台灣外交部隨即表達嚴正關切，而印太戰略智庫執行長矢板明夫更直接點名中國此舉的背後意義：「有殺一儆百的效果！」

中國制裁有多嚴重？矢板明夫揭重點：要看台灣如何應對

印太戰略智庫執行長矢板明夫15日發文表示，由於岩崎茂一生都在自衛隊工作，在中國應無重要資產，此後也未必有赴中活動的需求，從表面來看，這樣的制裁對岩崎茂將造成的實質損失似乎有限，但他也強調，這種「國家針對個人」的制裁，其實還是有很大影響。

廣告 廣告

矢板明夫說明，日本不少退役自衛隊高階將領，在卸任後轉而擔任大型企業的顧問，特別是近年日本防衛預算持續增加的背景下，熟悉國防體系與預算運作的人才更受到民間企業重視，因對企業而言，這些高階將領的人脈與經驗都有相當實際的價值：「但問題在於，許多日本大型企業同時與中國保持密切的商業往來，甚至在中國設有據點。」

矢板明夫直言，一旦這些日本企業鎖聘用的顧問遭到中國制裁，則企業勢必將評估風險，例如這樣的制裁是否會影響公司在中國的經營，因此中國官方針對個人的制裁，會使企業迅速和這些「被中國不喜歡的人」劃清界線，奪走遭制裁者能夠活躍的舞台和主要經濟來源，甚至還有「殺一儆百」的效果。

矢板明夫表示，其他退役將領看到岩崎茂遭中國制裁的情況後，可能會意識到支持台灣會付出沈重的代價，今後願意承接這份風險的專業人士可能會越來越少，正因如此，台灣的應對格外重要。矢板明夫認為，若台灣能在制度或實務上為這些願意力挺台灣、付出專業與經驗的人士，提供更合適的報酬與角色安排，好讓他們得以安心、持續投入交流合作，或許有助於維繫日台之間的長期互信。

矢板明夫強調，台灣的應對不僅關乎個人，更關乎國際社會如何看待台灣對於支持者的態度，當越來越多國家的人士在觀察台灣的選擇，再加上台灣此後給予尊重而周到的回應，或許更能累積台灣與其他國家長遠的信任與支持。

外交部發聲批中國制裁：對他國人民跨國鎮壓

外交部15日發布最新聲明指出，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，是國際社會普遍理解的客觀現狀。中國對台灣人民及其他國家公民在台灣或第三地參與相關政治、公共事務及民主活動，並不具任何管轄權，任何以國內法或政治理由，對他國人民進行跨國鎮壓或干預的作為，都不符國際法精神及國際人權規範。

外交部說明，台灣基於國家發展及公共政策需要，依法聘請具專業背景的國際顧問，屬於正常且合法的主權行使，也是國際間常見的交流合作模式，而岩崎茂顧問長期致力於區域安全與和平相關事務，他的個人專業參與符合國際慣例，也不涉及任何對他國內政干預。外交部呼籲中方應審慎看待，避免將正常的國際交流與專業合作政治化，或以片面立場加以詮釋，此舉無助於促進區域穩定，反而可能對各方交流互信造成不必要影響。

外交部強調，台灣一向重視與區域內各方的和平共處，並致力於與理念相近國家深化合作，共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮，對於任何因參與民主或公共事務而遭受不當對待的台灣人民及在台其他國家公民，台灣政府均將依法提供必要保障。



回到原文

更多鏡報報導

高市早苗效應？岩崎茂傳遭施壓請辭政務顧問 行政院回應了

大哥不冷嗎？僅穿內褲攀附「酒店外牆廣告牌」 全網笑翻：捉姦現場

有病嗎？到日本聽女偶像演唱會「小粉紅症」發作 大罵高市早苗