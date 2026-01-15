不只崇尚鄭捷熱衷暴力！張文生前看6000筆性虐影像 加劇犯案意念

張文愛看各類殘忍暴力內容。（圖／翻攝畫面）

張文於2025年12月19日犯下無差別攻擊事件，總共造成4死（含張文）11傷的慘劇。台北地檢署在經過近1個月的調查以後，於今日（1月15日）偵結此案，由於被告張文已經死亡，依法只能予以不起訴處分。北檢今日下午2時召開記者會說明偵查過程。檢警破解張文的電腦後，發現其大量關注鄭捷以及各類謀殺等內容，更熱衷搜尋女性角色受苦的性虐影像內容。

根據調查報告，張文在2024年6月至12月間，針對「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」等類型報導或議題探討高度關注，共有1810筆的紀錄，其中和鄭捷截運殺人事件相關的內容，就多達512筆。

除此之外，張文也熱衷於搜尋、瀏覽觀看女性角色遭受痛苦、虐待或是傷害情境，而引發性興奮有關的內容，共計6315筆。其中，更包括2025年9月1日，他創建「越南屠夫」分屍凶殺案件的資料夾「Dead」，下載存有上述新聞事件分屍殺人照片，加劇其隨機殺人或無差別攻擊的意念。

