不只工程師！懂用AI就是新世代的職場優勢

在生成式科技快速發展的時代，懂得運用 AI，不再只是工程師的專利，而是一般人提升競爭力的新工具。AI顧問講師吳宥忠近日受邀到校園進行一場以「AI賦能與斜槓實戰」為主題的演講，分享如何把 AI 變成自己的第二雙手，協助學習、接案與開創額外收入來源，吸引許多對未來感到迷惘的學生到場聆聽。

吳宥忠在演講中直言，「會使用 AI 的能力，就是未來的競爭力」，他認為，與其害怕被科技取代，不如學會駕馭工具，讓 AI 成為個人職涯與斜槓發展的助力。他以多位學員為例，說明有學生透過學習 AI 文案與簡報製作，開始接觸小型外包案；也有人善用 AI 協助影音剪輯與社群經營，累積第一筆兼職收入，「不是變成工程師，照樣可以靠 AI 幫自己加薪」。

對於近年流行的斜槓風潮，他則提出不同觀點：「最好斜槓的工具和核心競爭力，就是 AI 的賦能應用能力。」他指出，過去要斜槓往往得從頭學一個新專業，如今透過 AI，原本不擅長設計的人也能做出像樣的視覺素材，不懂排版的人也能生成架構清楚的報告，大幅降低嘗試新領域的門檻。

現場不少學生表示，以前覺得 AI 跟自己距離很遠，只是「很厲害的科技名詞」，透過實際示範，才發現只要有明確目標與正確提問方式，就能把 AI 用在準備報告、撰寫履歷、模擬面試題目等實際需求上，「原來 AI 是可以拿來賺錢的工具，而不是只有工程師看得懂」。

長期投入 AI 教學與顧問服務的吳宥忠，近年專注於建立個人品牌，將自己定位為「把 AI 語言翻譯成人話」的橋樑。他希望未來能持續走進更多校園與社區，協助一般人用得懂、學得會 AI，在變動快速的職場環境中，為自己多創造一條安全的出路。