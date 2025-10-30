不只席惟倫！《全明星》女星「突消失王子幫」遭疑早知情不倫戀

娛樂中心／綜合報導

范姜彥豐爆料妻子粿粿出軌王子。（圖／翻攝自粿粿IG）

范姜彥豐與粿粿婚變傳聞延燒多時，女方昨（29）日遭毀滅式爆料，被范姜指控偷吃王子（邱勝翊）。粿粿與王子因運動實境節目《全明星運動會》第三季熟識，兩人分別擔任紅隊隊長及紅隊經理，私下經常一票人相約聚會，起初晏柔中、吳心緹、王品澔、席惟倫、胡釋安等人都在聚會名單中，不過後來吳心緹與席惟倫被發現悄悄淡出「王子幫」。

席惟倫（左）、吳心緹（右）皆淡出王子生活圈。（圖／翻攝自席惟倫IG）

根據《CTWANT》8月報導，王子和席惟倫今年3、4月還互相替彼此慶生，但之後便開始逐漸淡出對方生活圈，女星吳心緹同樣也悄悄消失在一行人的聚會中，但和席惟倫私下仍會相約打球。吳心緹一舉難免引發外界揣測是否早已知情王子與粿粿的婚外情。回顧2023年，王子被拍到與席惟倫相約打高爾夫球，為了不讓媒體察覺，王子在接送中途上演「丟包」戲碼，讓女方獨自背著沉重球具步行離開；兩人直到2024年7月還被拍到深夜同行。

席惟倫過去曾和王子傳緋聞。（圖／翻攝自王子IG）

范姜昨透過社群平台揭露王子與粿粿真面目，表示：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」更痛揭身邊友人知情卻選擇幫忙隱瞞，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」事後席惟倫被發現按讚范姜彥豐的控訴影片，一舉動被外界解讀成站邊表態。

