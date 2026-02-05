不只幫救國團解套！經民連曝黨產條例修法讓這5公司受益 籲政院拒絕副署

經民連5日指出，修法除了讓救國團受益外，包括「中央日報」等五公司受益，因此呼籲行政院應拒絕副署《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案。 圖：經民連提供

[Newtalk新聞] 立法院於上週五（1/31）在藍白人數優勢下，強行通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，替救國團解套。經民連今（5）日指出，該修法除了讓救國團受益外，還讓包括「中央日報」等五公司受益，因此呼籲行政院應拒絕副署《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案。

經民連智庫研究員涂景亮指出，原版《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》將「附隨組織」納入追討範圍，是因部分組織與特定政黨關係密切，實質受其控制，並協助鞏固政權、取得違反民主法治的不當財產。該條例的核心目的在於「利益取除」，本質類似民法上的不當得利，著重回復財產原有歸屬、矯正威權體制下的不當財產移轉，屬於「對物不對人」的制度設計。

涂景亮表示，凡曾屬於國家的財產，因黨國不分而轉由政黨或其附隨組織控制，理應歸還國家，才能落實條例第一條所揭示的「建立政黨公平競爭環境、實現轉型正義」。立法院並未廢止該條例，國民黨立委游灝等人卻修正為「曾隸屬於國家者，不在此限」，明顯背離立法目的；更甚者，游灝在院會將救國團侵佔國產與太陽花學運類比，邏輯失當、刻意抹黑，淪為政治操作，令人不齒。

經民連智庫召集人賴中強，此次修法存在重大漏洞，因為「曾隸屬於國家」的中國國民黨附隨組織，並不只有救國團。包括中央日報、中央電影事業股份有限公司、中興票券股份有限公司、松山油漆廠股份有限公司、北誼興業股份有限公司等，皆曾隸屬國家，且已被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織。游顥未經委員會審查即倉促修法，恐留下未預期的法律破口；若行政院勉強副署，將導致如中央日報名下原屬國家的不動產，竟可免於返還的荒謬結果。

賴中強進一步說明，前述機構皆有清楚的「國家屬性」歷史脈絡：中央日報由武漢、南京國民政府創辦並由黨政軍高層兼任要職；中央電影事業公司源自具國家任務的農業教育電影體系；中興票券原始股東多為公股銀行；松山油漆廠原為省營工礦體系；北誼興業前身則屬退輔會體系。將這些「曾隸屬於國家」者一概排除於追討之外，明顯背離《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》利益取除與轉型正義的立法目的。

經民連智庫研究員黃亭偉引述內政部長劉世芳一月受訪指出，社會住宅新建最大瓶頸在於土地取得困難，尤其都市地區更是一地難求。但《促進轉型正義條例》第七條已明定，政黨及其附隨組織不當取得的財產，除可返還原所有權人或繼承人外，應移轉為國有，並用於轉型正義、人權教育、長照與社會福利等公共政策。由此可見，將不當黨產收回國有，作為社宅與長照用地，法制基礎完備；在社宅用地不足、少子化下長照資源更顯吃緊之際，政府更應積極行動。

黃亭偉並以救國團為例指出，其轄下仍在營運的青年活動中心多達11處，另有花蓮學苑、觀雲山莊等設施，其中距離捷運劍潭站不遠、占地約2.5公頃的劍潭青年活動中心，無論地段或面積，轉作社宅用地都極具潛力；日月潭青年活動中心、花蓮學苑等亦可改作長照或社福機構。此外，各縣市團委會與學習中心多位於都市蛋黃區，如桃園、台中、高雄、基隆、嘉義等地，若將這些精華地段的不當黨產轉為社會住宅出租，勢必深受年輕上班族與婚育家庭歡迎，也更能回應當前居住正義與社福需求。

