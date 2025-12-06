不只座位大！出國「搭商務艙值得嗎？」 過來人揭1原因：試過就知道

生活中心／彭淇昀報導

出國搭商務艙值得嗎？有網友認為，與其花錢升級商務艙，不如把價差拿去住五星級飯店，因此好奇提問「商務艙的優勢到底是什麼？」貼文曝光後掀熱議。

不少內行人指出，搭飛機乘坐過商務艙就知道差別在哪。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO在PTT上以「商務艙的優勢到底是什麼？」為題發文，他認為，就算是長途飛機，商務艙也就是舒服那10幾個小時，甚至頭等艙也只是多加一張床，吃的也同樣都是冷凍加熱食品。

原PO認為，如果把機票拿來住五星飯店會更舒服，「假設搭經濟艙前一天到達目的地，然後把商務艙的差價拿來住五星級飯店再吃到吐都還有找吧！」

貼文曝光後，引發熱烈討論，不少網友認為「享受那尊爵不凡萬眾矚目的片刻」、「舒服最重要」、「可以躺著睡就差很多」、「能躺著飛真的很爽，試過就知道」、「十幾個小時躺著睡和坐著睡，你可以體驗看看差別在哪」。

還有網友點出優勢，「你年齡到了自然就會懂了」、「可以去VIP吃把廢（Buffet）啊」、「怎麼會以為商務艙會省錢住便宜旅館」、「貴賓室跟飛機上餐點又不同」、「人家不差那個錢，當然選位置大的啊」。

