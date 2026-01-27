不只引進移工！印度台灣合作項目一次看 新任駐台代表曝未來重點：深化高科技領域

​印度駐台機構印度台北協會（ITA）26日晚間舉辦國慶酒會，由年初履職的駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）首度公開亮相主持，行政院政務委員楊珍妮、勞動部長洪申翰、衛福部政務次長林靜儀及外交部常務次長葛葆萱等我國官員也到場與會。對於即將到來的農曆新年，德寧瀚致詞時特別以華語道賀「馬上成功、馬年行大運」，並強調印度與台灣關係，將持續以務實且前瞻方向邁進。

印度憲法於1950年1月26日生效，因而每年當日都會慶祝「共和國日」（Republic Day），印度台北協會26日晚間也為此舉辦國慶晚會。除了外交部由葛葆萱代表，掌管印度移工議題的洪申翰、轄管台印公衛合作的林靜儀，及攸關台印自由貿易協定的行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮均到場，僑委會副委員長李姸慧，以及民進黨立委鍾佳濱和國民黨立委翁曉玲、洪孟楷也與會。

印度台北協會舉辦國慶酒會，由新任駐台代表德寧瀚主持，行政院政務委員楊珍妮、勞動部長洪申翰、衛福部政務次長林靜儀及外交部常務次長葛葆萱等我國官員到場。（印度台北協會提供）

德寧瀚：印台對打造具韌性、互補產業生態系有共同期待

今年初履職的德寧瀚致詞時指出，非常高興看到台灣政府部會代表、工商產業領袖、各國駐台代表及印度僑界齊聚一堂，不僅彰顯慶祝活動的重要性，也充分反映印度與台灣和國際社會，持續而多元的交流與連結；印度台灣關係過去幾年穩健而務實地向前發展，雙方合作已涵蓋經貿、科技與創新、教育與研究、文化交流，及人員往來等多層面向。

德寧瀚說，這些成果奠基於雙邊政府、產業界的共同努力，也有賴許多夥伴長期默默投入與耕耘。印台在商業領域合作已逐步落實，雙方在電子、半導體、資通訊與先進製造等關鍵產業建立夥伴關係，彼此信任持續加深，並對打造具韌性、可信賴且互補產業生態系有共同期待；相關合作正持續促進能力建構、人才培育，並創造長遠經濟價值。同時在教育、研究與人才培育方面的交流，也不斷深化；透過大學合作、獎學金計畫及研究交流，印台關係正穩固地奠基於知識與人力資本之上。

德寧瀚續指，印台在化交流與人民間的互動也持續擴展，不僅拉近彼此距離，更在社會層面增進相互理解與友誼，目前雙方已簽署20多項合作備忘錄。而在經貿方面，雙邊貿易額穩定維持在每年約100億美元。人員交流部分，雙方則透過資深官員交流和工作小組保持頻繁互動；而在教育和人才方面，雙方高等學校間已有超過250項合作協議，目前約有3000名印度學生在台灣學習與研究。

曝印台未來合作重點 德寧瀚：穩固且具前瞻性夥伴關係

德寧瀚表示，當前印度正持續推動經濟與制度改革，包括強化製造能力、改善投資與經商環境、擴充數位與實體基礎建設，及大規模投資技能與人力資本。這些改革使印度在深度融入全球市場的同時，也展現更高的韌性、透明度與可預測性；而台灣在創新能量、產業實力與人才培育的優勢，與印度的發展方向高度契合，為雙方建立長期、互利的合作奠定良好基礎。

德寧瀚說道，印台交流建立在開放、務實與合作的原則之上，也反映印度在當前全球環境中，致力與國際夥伴展開具建設性的合作，共同促進穩定、成長與創新。展望未來，印台關係將持續以務實且前瞻的方向邁進；而隨著象徵活力、韌性與穩健前行的馬年到來，他也對雙方合作持續深化、穩步發展充滿信心。未來印度台北協會將持續與政府、產業界及國際夥伴密切合作。

德寧瀚說明，未來印度與台灣雙方合作重點項目，包括進一步深化經貿與產業合作，特別是在高科技與高附加價值領域；持續拓展人員之間往來，並與各類機構連結，尤其是在教育、技能培育與文化交流；同時，透過建設性對話、促成夥伴關係，並打造互信的平台，推動雙邊關係持續向前。他也說，隨著他在台北展開新的任期，期待能與各路夥伴攜手合作，鞏固既有成果，共同打造穩固且具前瞻性的夥伴關係，「祝大家馬上成功、馬年行大運」。

葛葆萱：台印共享價值，盼深化區域安全及海洋事務合作

去年返台接任常務次長前曾為我國駐印度代表的葛葆萱致詞時則說，印度在他心中有特殊位置，他至今仍會做在印度學到的瑜伽和冥想；他代表台灣政府祝賀印度77周年國慶，也歡迎德寧瀚抵任履職。印度為我國新南向政策重要夥伴，雙邊貿易額於2025年已創下125億美元的新高，至今已有超過260家台灣企業赴印度投資，顯示雙邊共同推動創新、供應鏈韌性，以及永續發展的堅定決心。

葛葆萱強調，台印關係建立在共同價值以及對和平穩定的承諾，在克什米爾2025年4月發生恐攻時，台灣是率先發聲的國家之一；今年1月初，印度外交部也對中國2025年末軍演表達立場，敦促各方保持克制，避免片面行動，並呼籲以和平方式解決。他也說，台灣與印度近年在文化、教育及科學與科技已取得進展，使雙邊社會更加緊密，目前印度各大學校園內已設立43所華語教育中心，台灣則有超過1萬名印度學生與專業人士，期待雙方深化更多合作，包括在區域安全及海洋事務。

