不只張孝全！陳匡怡深夜再爆「陳柏霖追求失敗」

陳匡怡自爆過往情史。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）





演出電視劇《我可能不會愛你》大仁哥陳柏霖女友Maggie爆紅的「台大五姬」陳匡怡，後於2017年因身體狀況不佳淡出幕前。她今（5）日深夜自爆，除了張孝全之外，涉犯閃兵案的陳柏霖也曾追求過她，消息公開後引發軒然大波。

陳匡怡今日在臉書發文，自爆過往情史：「陳柏霖先生也追求過我，也沒追求到。請記者不要再亂寫關於我病態且錯誤的敘述，我真的要生氣了。」點名目前被依妨害兵役治罪條例等罪起訴，求刑2年8月的男星陳柏霖，也曾追過她。

面對陳匡怡突如其來的爆料，網友們也熱烈回應「我發現清一色酸民都是男人，男人在落井下石的這事上真是渾然天成」、「過好你自己的生活最重要！真的不用在意旁人說啥」、「看吧，就說如果我是大仁哥，我也選Maggie」、「看來真的被氣到了造謠一張嘴闢謠跑斷腿。」



