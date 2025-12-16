不只張孝全、陳柏霖！ 陳匡怡加碼爆料「3男星也曾追過我，但都失敗了」

除了張孝全、陳柏霖，陳匡怡加碼爆料，辰亦儒 、賀軍翔、郭品超、瞿友寧也都追求過她，但都失敗了。（翻攝陳匡怡臉書）

「台大五姬」之一的女星陳匡怡，日前先後點名張孝全、陳柏霖，稱兩人都曾追求過她但都沒成功，話題引起討論。近日陳匡怡又發文爆料，指辰亦儒 、賀軍翔、郭品超等男星，以及導演瞿友寧，都曾在婚前追求她，但全都以失敗收場。陳匡怡認為，女性分享被男性欣賞追求的經驗，並不是什麼壞事，但她拒絕被貼上「小三」的標籤，強調這些優秀男性追不到她是事實。

除了張孝全、陳柏霖，陳匡怡15日加碼爆料，辰亦儒 、賀軍翔、郭品超、瞿友寧也都追求過她，但都失敗了。陳匡怡表示，上述男性追求她都是在他們結婚前，如今步入婚姻她都給予祝福，「他們都是很優秀的男性。我祝福他們過得幸福。」

所以她不解媒體為何要將她寫成「小三」、「愛李大仁」，認為記者應該直接去詢問他們，批評相關報導完全偏離事實，且完全無視她當年的謙虛。「正常人會親吻跟抱自己的妹妹？那就是追求。」

除了張孝全、陳柏霖，陳匡怡（右）加碼爆料，辰亦儒 、賀軍翔、郭品超、瞿友寧（左）也都追求過她，但都失敗了。（翻攝陳匡怡臉書）

「你要不要看看他們私下對我做的事？」陳匡怡表示，自己以前是在幫他們顧面子，可現在她不再認為說出「被男性欣賞追求」是件壞事，何況她已經表達得比一般女生更加謙虛，因為過去10幾年來身邊每個男生提到她，都會說「我覺得我配不上她」「我配不上妳」「妳的外貌完美跟妳的條件、妳的個性都完美，我配不上妳」「和妳相處很開心，希望妳過的幸福」，直言明明是自己拒絕他們，新聞描述卻完全背離事實。

陳匡怡表示，這些年身邊幾位朋友都因感情不順選擇輕生，所以她知道感情坎坷是什麼樣子，並警告記者別再違反《跟騷法》跟拍她，或無中生有亂寫她的感情，否則將報警依法辦理。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

