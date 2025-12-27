不只張惠妹！台東跨年華麗名單提供「接機服務」

【緯來新聞網】「妹神」張惠妹（aMEI）在台東縣政府的邀請，今年將坐鎮家鄉跨年場，近日旅客搭機往返台東時，聽到她的機上廣播，「各位親愛的貴賓，我是張惠妹阿妹，歡迎抵達我的家鄉台東。為了安全起見，請在安全帶指示燈熄滅前繫好安全帶，現在可以解除飛航模式。我們 12月31號跨年見」，提前東跨之夜做了最暖心宣傳。

張惠妹把跨年當演唱會在準備。（圖／翻攝張惠妹IG）

張惠妹回台東開唱，放話直接把舞台升級為音樂實驗場，除了好友范曉萱、徒弟持修將夢幻同框後，26日加碼公開「葛仲珊×李英宏」、「葛西瓦×玖壹壹」兩組合。



「東部交通」同樣意外成為討論焦點，不少旅客驚喜發現，不只張惠妹，A-Lin、范曉萱、持修、葛西瓦、玖壹壹、李英宏、葛仲珊等一票東跨藝人也全數參與，在飛機起飛與降落，都能聽到他們的口播。

玖壹壹跨年得坐飛機趕場。（圖／臺東縣政府提供）

台東跨年將迎來嘻哈彩蛋，葛仲珊與李英宏攜手帶來限定合作舞台。談到這次合體，她直誇李英宏：「很有想法，也很知道怎麼把現場氣氛帶起來的人。」其實兩人早有交集，過去李英宏曾擔任她參與MV的導演，這回從「合拍」走到「合唱」的首次合體。



首次與葛仲珊同台演出，李英宏心情既新鮮又期待。他透露過去在「顏社」時期就常與對方有交集，「一直覺得（合作）應該會很好玩」，這次東跨合體曲目也別具巧思。

持修（左）和范曉萱驚喜合體。（圖／臺東縣政府提供）

另一組「葛西瓦×玖壹壹」同樣話題十足。玖壹壹其實與葛西瓦已在不少音樂節合作過多次，但這次能在張惠妹主辦的跨年舞台同台，讓他們格外期待，「希望會更精彩、更好玩」。



談起台東，玖壹壹曾錄製實境真人秀在台東金崙部落住2周，認識了許多在地的好朋友。洋蔥更笑說：「台東有名的是池上米，所以希望可以吃很多池上便當。」不過這次因跨年演出行程緊湊，當晚演出結束後需搭飛機趕場，無法久留台東。

李英宏將開啟台東跨年嘻哈開關。（圖／臺東縣政府提供）

