不只彈劾！翁曉玲修法降總統罷免提案門檻 林宜瑾轟：恣意妄為政治騷擾

藍白日前發動彈劾總統賴清德提案，民進黨立委林宜瑾再指，今（30日）程序委員會議事日程增列草案上，驚見國民黨立委翁曉玲提出「憲法增修條文第二條條文修正草案」，內容意在降低總統罷免提案門檻。她痛批，這簡直是恣意妄為的「政治騷擾」，強迫全國人民無端買單國家級惡鬥成本，「國民黨這已經不只是在選輸翻桌，根本就是憲政論理輸了，憲法法庭復活了所以滿腦鬼點子轉往其他方向繼續挖牆腳」。

林宜瑾表示，憲法法庭重開張，妖魔鬼怪四處竄，耍手段要繼續惡搞國政。國民黨都還沒為立委罷免案大量幽靈連署付代價，又要對總統罷免制度上下其手，為自己量身訂做政治鬥爭工具。她指出，在今日的程序委員會議事日程增列草案上，驚見藍委翁曉玲所提「憲法增修條文第二條條文修正草案」，內容意在降低總統罷免提案門檻，從原本僅能由立法院提案，修改為亦可由「選舉人總數百分之一點五以上提議」、「選舉人總數百分之十以上連署提出」。這項提案大幅降低總統罷免案成案門檻，若真的獲得施行恐無端鼓吹社會對立，創造政局動盪不安根源，國民黨動機相當可議。

林宜瑾說，立法院作為代議機關，具備坐下來好好談的「協商」功能，理想上該是政治衝突緩衝劑。正因如此，在原本的《憲法》制度設計下，只有在總統犯下重大錯誤且已有高度跨黨派政治共識時，才會通過國會啟動罷免。可是今天的國會卻是衝突製造機，翁曉玲等人提案只需要10%選舉人連署，就可以輕易發動正副總統罷免案，簡直是恣意妄為的「政治騷擾」，強迫全國人民無端買單國家級惡鬥成本。

林宜瑾痛批，「國民黨這已經不只是在選輸翻桌，根本就是憲政論理輸了，憲法法庭復活了所以滿腦鬼點子轉往其他方向繼續挖牆腳」。她強調，《憲法》必須在「人民作主」與「政府政治效能穩定」之間取得平衡，這是每個台灣公民都懂的基本常識，國民黨今天的提案無非只是配合自己的鬥爭節奏，完全無視國家永續發展，只會換來全民唾棄。

