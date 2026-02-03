不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑

娛樂中心／蔡佩伶報導

大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛會感到滿滿幸福」。

彭小刀在文中稱讚具俊曄，認為他給了大S滿滿的愛，尤其徐家人對於大S的思念，同樣讓他感動不已，彭小刀透露當天是跟高中同學一起參加，這些人也都是當年以大S為首「探索小組」的成員，彭小刀形容「大家一下哭一下笑」情緒起伏大，顯見彼此感情深厚，

事實上，大S紀念雕像由具俊曄親自設計，全白的雕像還繫上蝴蝶結，彷彿重現大S生前「少女形象」，從設計師李承道公開的雕像製作紀錄片中，具俊曄表示希望替大S打造屬於她的銀河系，因此雕像周圍的9個方塊代表行星，「九」更是大S生前所喜愛的幸運數字。

彭小刀發文透露高中同學一起悼念大S。（圖／翻攝自Threads）

