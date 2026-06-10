即時中心／高睿鴻報導

年底九合一大選已步步逼近，但國民黨似乎仍搞不定某些選區的整合，除了彰化縣長因提名律師魏平政，觸怒同樣想參選、並耕耘地方已久的立委謝衣鳯，最近更傳出，隔壁的雲林縣也有類似問題。據悉，雲林斗六市因資源頗豐、更是縣內人口最多的行政區，加上現任市長林聖爵將卸任，所以就傳出，藍營有多人覬覦大位；然而，即便國民黨雲林黨部已向中央提報黃尤美，使後者可能獲得提名，但黨內似乎仍有其他戰將不服氣、並且決意參選。

斗六市選情詭譎多變！國民黨驚傳分裂 選戰結果恐倒向綠營

斗六市堪稱雲林縣人口最多、商業及文教機能最集中的樞紐城市，全市人口破10萬人，是該縣人口最多行政區、面積也是第2大；其更堪稱雲林政經中心，無論是交通（台鐵斗六站）、醫療（台大醫院雲林分院、成大斗六分院）都相當便利，也是區域發展的重點。據悉，斗六選民結構向來「藍大於綠」、市長皆出自國民黨（但民進黨籍的林源泉、許根尉曾任代理市長），上次選戰，林聖爵也以59.34%高得票率，輾壓綠營參選人許百芳的35.49%選票。

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不過，由於林聖爵第2任期將結束，國民黨內多名戰將摩拳擦掌、希望能夠接班。然而，藍營從初選提名階段，就發生激烈內鬥，縣議員賴淑娞、林岳璋、以及斗六市代表會副主席黃尤美都有意角逐，不過，賴、林希望透過「全民調」爭取提名，但黨部則堅持「3成黨員投票加7成民調」；最終，因未取得共識而談判破裂，賴、林退出初選，讓黃尤美獲得雲林黨部提報，預計7、8月左右有望被黨中央提名。

快新聞／不只彰化搞不定！國民黨「這選區」也驚傳分裂 3人搶市長綠營恐得利

國民黨彰化縣議員賴淑娞。（圖／翻攝自賴淑娞臉書）

賴淑娞、林岳璋不滿黨部未採「全民調」初選！賴仍有意角逐 斗六市長選舉「藍營恐內戰」

不過，賴淑娞、林岳璋顯然頗不服氣，林最終選擇支持賴；而身為全國商業總會理事長許舒博夫人的賴淑娞，憑藉其4連霸議員的底氣，即便恐無法得到黨提名，依舊傳出決意參選。據媒體綜合報導，賴淑娞最近還和許舒博共同發表競選影片、歌曲，宣稱要「傾聽市民心聲」，顯示參選議員濃烈，國民黨也面臨嚴重分裂危機。根據《自由時報》報導，許舒博不滿地表示，先前堅持黨部應採全民調，就是期盼初選不被「人頭黨員」左右、推出真正有實力的候選人；他不僅力挺妻子，更稱賴淑娞多年經營斗六市，人脈及人氣均夠格角逐市長大位。

許舒博還說，斗六市選舉非常重要，因為這裡是縣內最大票倉，藍營能否繼續執政斗六，會直接牽動雲林縣長選舉。然而，國民黨目前的態度似乎仍相當堅定，雲林縣黨部總幹事陳立銓明確表態，確定會向中央黨部提報黃尤美，屆時將由中央提名。另一方面，現任市長林聖爵也是站隊黃尤美，且後者同樣擁有基層實力，已經連續7屆擔任斗六市民代表、更是本屆市代會副主席。

然而，賴淑娞、林岳璋也非省油的燈，兩人分別是4連霸、3連霸議員，賴更能獲得丈夫許舒博的人脈支持，後者現為全國商總理事長。回顧先前發展，當賴、林2人確認黨部不採納全民調提議後，馬上發聲明嗆聲「不參加縣黨部沒有誠信公正的初選提名機制」，讓黨內相當尷尬；另一方面，相較於藍營內部鬥不停，民進黨已早早完成整合，將由前立委尹令瑛參選斗六市長，並於2月完成提名。倘若藍營真的出現分裂，她或許有機會將斗六「藍天轉綠地」。

原文出處：快新聞／不只彰化搞不定！國民黨「這選區」也驚傳分裂 3人搶市長綠營有望翻轉

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