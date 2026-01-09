不只影射蔡依林！梁曉珺過往黑歷史全被挖 曾抹黑Jennie、Lisa

中國網紅斯理亞近期公開批評蔡依林演唱會內容涉及邪教。（圖／翻攝自梁曉珺IG、凌時差提供）





天后蔡依林（Jolin）出道26年，日前在台北大巨蛋舉行「PLEASURE世界巡迴演唱會」演出內容備受好評，豈料，中國網紅「斯理亞」卻惡意曲解其內容涉及邪教，引發軒然大波，蔡依林演唱會主辦單位「永稻星」也發布聲明並提告，而斯理亞真實身份及過往黑歷史也遭到起底。

隨著事件不斷延燒，有網友挖出斯理亞的真實身份正是第五季《超級星光大道》第3名的參賽者梁曉珺，而她IG追蹤名單中也可見多位亞洲歌手追蹤，包括王心凌、謝金晶等人。對此，有網友也標註王心凌，希望她能提高警覺，「妳關注的這位喜歡挑撥搬弄是非的女歌手，在華語樂壇本就相當艱難的情況下，還在造謠和你一樣努力勇敢的同行女歌手。」

而梁曉珺近年來以網紅「斯理亞」身份活躍於抖音平台，從她過去發布的貼文可見，她曾公開批評BLACKPINK成員Lisa、Jennie單飛作品充滿性暗示，更指出Lisa去年推出的新歌〈New Woman〉歌詞暗示墮胎等，就連黃仁勳的輝達公司Logo都曾被她指出涉及邪教。

事實上，梁曉珺此次控訴蔡依林演唱會內容涉及邪教，讓蔡依林中國演唱會主辦單位「永稻星」在官方微博發布聲明喊告表示，「我司已進行證據固定，並通知平台立即刪除全部侵權內容。目前我司已啟動法律程序，堅決追究其法律責任，絕不安寧。」



