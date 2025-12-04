不只律師出手！新北議員挺「送32元電鍋清潔員」：費用我全數負擔

政治中心／陳慈鈴報導

清潔員送拾荒嬤32元回收電鍋獲罪，社會輿論沸騰。（圖／資料照）

台北市清潔隊一名黃姓資深隊員，將回收車上殘值剩32.56元、仍堪用的大同電鍋轉送給拾荒老婦人，被檢方依貪污罪起訴，引發輿論譁然。2日一審判決結果出爐，無數民眾感到痛心，不捨黃姓清潔隊員因為一個善意的舉動而獲罪。面對清潔隊員的遭遇，「黑心律師」楊律師於3日率先出手，希望能幫助黃姓清潔隊員拚無罪；接著新北市議員林國春也宣布全力相挺，對方若願意上訴的話將負擔全部費用。

回顧整起案件，黃姓台北市政府環保局北投區清潔隊員，於去年（2024）7月26日晚上6時許，在轉運站的回收車上發現外觀完好的大同電鍋，想到有位拾荒婦人可能有需要，先帶回家測試確定功能正常後，就把電鍋轉送給對方，希望可以物盡其用。此舉被檢方依涉《貪汙治罪條例》第6條第1款第4項「侵占職務上持有之非公用私有財物」起訴。12月2日士林法地院一審判決，有期徒刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年。

一審判決出爐後，有人就認為法官作出的判決太重，不符合比例原則。甚至還表示願意支付20萬元的律師費，目的只希望可以讓黃姓清潔隊員被判無罪。收到訊息的「黑心律師」楊律師先是拒絕了對方，但經過一番考量後，有了幾個也許能讓無罪成功率大增的想法，但有些案情的細節問題想問黃姓清潔隊員，「若有人認識他，能否請他跟我聯絡？」他還提到，若打到無罪，這種判決就有可能像判例一樣未來被引用，就能避免下一個黃姓清潔隊員莫名被判有罪，也許甚至根本不會被起訴。

消息曝光後，不少人開始陸續加入聲援黃姓清潔隊員繼續上訴的行列，新北市議員林國春就是其中一員。林國春於臉書表示自己看不得這個案子就這樣結束，「如果有認識當事人的好朋友，麻煩協助轉告或連繫，若當事人願意上訴，我林國春願意全力相挺，所有相關費用，我全數負擔！」

