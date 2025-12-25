不只得罪義大利人？多力多滋推「瘋狂口味」 眾人驚呆：自己人都不放過

生活中心／王文承報導

許多人不僅愛喝飲料，也喜歡吃零食，只要有新口味推出，總會忍不住搶購嘗鮮。從香菜多力多滋、榴槤洋芋片到滷肉飯乖乖，各種話題口味層出不窮。如今，多力多滋即將推出「皮蛋口味」，消息一曝光，立刻掀起一陣騷動。

多力多滋推「瘋狂口味」 眾人驚呆：自己人都不放過



7-Eleven在社群平台《Threads》發文預告：「蛋幾類！多力多滋皮蛋口味即將開賣。」貼文曝光後，短時間內吸引超過60萬人瀏覽，引發熱烈討論。不少網友興奮表示期待，「皮蛋一定要吃吧」、「好想配豆腐加柴魚片」、「如果再加香菜一起吃，感覺會蹦出新滋味」、「真的上市的話，我會試一次」。

也有網友發揮創意詢問，「那可以捏碎了配麵吃嗎？」官方小編則幽默回應：「還可以跟豆腐拌在一起。」不過，並非所有人都能接受皮蛋做成零食口味，部分網友直呼無法理解，「不只得罪義大利人，連自己人都不放過」、「現在食物口味偏差的範圍越來越大」、「對不起，我覺得有點反胃」、「根本黑暗料理」、「我要報警」。

